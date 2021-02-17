Архангельским художникам выпал шанс получить нехилые гранты

Кенозерский национальный парк начал приём заявок на конкурс грантов «Оживляя истории». Участвовать могут ремесленники, художники и дизайнеры, чьё творчество связано с Русским Севером. Призовой фонд — 840 000 рублей.
Конкурсантам нужно вдохновиться одной из историй о заповедном Кенозерье, которые собраны на специальном сайте, и придумать концепцию для изделия или целой коллекции. Это могут быть украшения, одежда, керамика, предметы интерьера и другие работы.
Авторы семи лучших заявок отправятся в арт-экспедицию по национальному парку и получат гранты до 120 тысяч рублей на реализацию своих идей.
Подробный алгоритм участия опубликован на сайте проекта — kenozerostories.ru. Подать заявку можно до 24 июня включительно. Результаты будут объявлены 20 июля 2021 года.
Готовые изделия победителей с подробной информацией об их создателях будут продвигаться на международных площадках.
Конкурс проходит в рамках проекта Northword Storytagging, цель которого — поддержка творческих индустрий северных стран и объединение локальных историй с современными технологиями. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза в рамках программы Северной и Арктической Периферии.
Кенозерский национальный парк — единственная участвующая в проекте территория России. Также странами-участницами стали Шотландия, Северная Ирландия, Швеция и Финляндия.