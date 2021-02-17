В Архангельске себя покажет "Гармоничная Россия". Не партия...

11 июня в 18 часов в Архангельском театре драмы им. М. В. Ломоносова будет объявлен старт I Межрегионального фестиваля национальных культур «Гармоничная Россия».
Откроет фестиваль большой концерт участников интернет-акции #ГармоничнаяРоссия2020.
Проведенная впервые год назад эта акция быстро набрала популярность и объединила любительские и профессиональные коллективы, гармонистов из 35 регионов страны. Организаторы надеялись, что в 2021 году музыканты обязательно соберутся в Архангельске, и вместе выступят на одной сцене.
Однако, из-за санитарных ограничений приехать смогли не все, но наиболее яркие фольклорные, этнические, народные коллективы из разных уголков России порадуют северян своим самобытным искусством.
«Гармоничная Россия» – это погружение в многонациональный мир традиционной культуры. Обязательным условием для участников является использование в своем представлении национальных, традиционных, народных инструментов. Они у каждого народа свои: в России – гармонь, в Республике Марий Эл – шувыр, на Кавказ – доули, в Башкортостане - курай и кыл-кубыз.
В Архангельск на открытие фестиваля съедется немало гостей. 11 июня на сцене театра драмы выступят музыкальные коллективы народного творчества из Северной Осетии, Республики Башкортостан, Коми, Карелии, Марий Эл, Ненецкого автономного округа, Вологодской области.
«Почти все коллективы приедут в Архангельск впервые, - рассказывает художественный руководитель областного Дома народного творчества Людмила Юрьевна Макарова.-
Они с нетерпением ждут встречи, хотят показать свое уникальное искусство северянам, познакомиться с нашей культурой, с такими же единомышленниками, как они сами. Несмотря на то, что почти все участники фестиваля – это артисты - любители, они удостоены высоких наград, имеют уникальный опыт гастролей в других городах и странах, так что для нас честь принимать такие коллективы. В выступлении наших гостей - национальный колорит и культурное наследие народов России и мира».
Зрители увидят фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас» из города Уфа Республики Башкортостан. Его основу составляет национальные танцы и песни народов республики – башкирский, русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский; игра на традиционных инструментах - курай и кыл-кубыз.
В концерте примут участие два самодеятельных коллектива из Республики Коми: вокальный любительский ансамбль «Исерга» и ансамбль гармонистов «Мичагудöк», а также фольклорно-этнографический коллектив «Уфтюжаночка» из Вологодской области.
Заслуженный коллектив народного творчества РФ этнофольклорный ансамбль «Мурсескем» Республики Марий Эл сопровождает свои танцы игрой на марийской волынке – шувыр, барабане и свирели.
Своё искусство продемонстрируют известные архангельские таланты: гармонисты Сергей Громов, Арсений Синюшкин, Сергей Петров, фольклорный ансамбль «Завалинка» из Красноборска, театр фольклора «Радеюшка» из Арханегльска, котласские гармонисты, ансамбли «Сиверко» и «Северянка» из Архангельска и Новодвинска.
Специальную программу готовит оркестр русских народных инструментов «Онего». Это один из ведущих творческих коллективов Карельской государственной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Миронов Геннадий Иванович.
Репертуар коллектива насчитывает около двух тысяч произведений, в том числе оригинальные для оркестра народных инструментов и для гуслей звончатых. Солировать на этом древнерусском инструменте будет Ольга Алексеева, ведущая исполнительница на гуслях звончатых в России, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей, обладательница серебряной медали "Национальное достояние России".
С оркестром сыграет архангельский гармонист Сергей Громов, лауреат Всероссийской премии поддержки молодых музыкантов. Вокальные партии исполнит солистка Москонцерта и трио «Лада», популярная певица, выступающая в жанре народной песни, Татьяна Семушина.
12 июня в честь Дня России участники I Межрегионального фестиваля национальных культур «Гармоничная Россия» дадут еще два концерта в Архангельске и Новодвинске.
Выступления народных музыкантов из разных регионов страны пройдут 12 июня в 13 часов в Архангельске, на сцене областного Дома народного творчества; в 17часов в Новодвинске, во Дворце культуры АО «Быт».
Те, кто готов поддержать фестиваль на расстоянии, с 1 июня по 5 ноября вновь смогут принять участие в онлайн-акции #ГармоничнаяРоссия21. Профессиональным и любительским коллективам народного творчества, ансамблям и дуэтам России, стран ближнего и дальнего зарубежья предложено размещать видеоролики на своих страницах в социальных сетях с хэштегом акции #ГармоничнаяРоссия21.
Организаторы верят, что онлайн концерты обязательно перерастут в очные творческие проекты.
Вход на концерты 11 и 12 июня по бесплатным пригласительным билетам.
Контактный телефон – (8-818-2) 21-40-43