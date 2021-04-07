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Лучшие хоры Архангельской области споют онлайн

IX областной фестиваль академических хоров и вокальных ансамблей «Наполним  музыкой сердца» пройдет  с 23 по 27 мая 2021 года в формате онлайн. Такое решение приняли организаторы в связи со  сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе.

«Наполним  музыкой сердца» - это традиционный фестиваль – смотр хоров Архангельской области, история которого  началась в  2005 году. Хоровое искусство с каждым годом приобретает все большую популярность среди жителей Поморья. В области  работает региональное отделение  Всероссийского  хорового  общества. На предприятиях, домах культуры,  школах, вузах все чаще создаются  хоры, ансамбли, вокальные коллективы, в которых с удовольствием занимаются люди разного возраста. И цель  фестиваля «Наполним музыкой сердца»  - показать широкой публике, профессиональному жюри  творческий потенциал любительских хоровых коллективов академического направления Архангельской области.

В программе IX областного фестиваля три номинации: «Академические хоры», «Вокальные ансамбли», «Детские хоры».

По результатам  отборочного тура в конкурсе примут участие 12 коллективов, среди них как опытные, завоевавшие имя и популярность среди зрителей, так и начинающие хоры.

Это прославленная «Любительская хоровая капелла» под руководством заслуженного деятеля искусств России В.А.Максимкова, вокальный ансамбль «Рапсодия» из Новодвинска, хор духовной музыки «Светилен» Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея.
Среди постоянных участников  - академический хор Онежского Дворца культуры, Заостровский академический хор сельского Дома культуры, народный мужской академический хор из Каргополя, женский академический хор «Вдохновение»  из Коряжмы и женский вокальный ансамбль «Вдохновение» из Виноградовского района.

В номинации «Детские хоры» представлены два  коллектива Детских  музыкальных   школ из Пинежского района и г. МирныйПлесецкого района.

Выступление участников жюри будет отсматривать в онлайн-формате.
Возглавит конкурсную комиссию Николай Львович Романов, основатель и художественный руководитель Хоровой Коллегии Санкт-Петербурга, преподаватель отделения хорового дирижирования «Санкт – Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского – Корсакова», председатель и член жюри международных и региональных конкурсов в области вокального и хорового искусства.

Свою оценку дадут и члены жюри - председатель регионального отделения некоммерческого партнёрства  «Всероссийское хоровое общество», заслуженная артистка РФ Лариса Ивановна Спиранова и преподаватель отделения «Хоровоедирижирование»  ГБПОУ Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» Лариса МихайловнаИвашкина.

С хормейстерами члены жюри пообщаются 25 мая в zoom. На  онлайн-встрече  обсудят уровень подготовки участников, выбор и художественную ценность репертуара, наметят планы на будущее.

Лучших отметят дипломами  I, II, III степеней, каждому вручат диплом участника. Лауреаты фестиваля будут рекомендованы для участия в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля в 2021 году.

Итоговый видеоконцерт, куда войдут выступления победителей IX областного  фестиваля академических хоров и вокальных ансамблей «Наполним  музыкой сердца»,  зрители смогут увидеть 27 мая на сайте  и канале YouTube  организаторов конкурса – Дома народного творчества Архангельской области.  

21 май 13:48 | : Культура

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