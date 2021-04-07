Кремлевский марафон. Общество "Знание" запускает крутой проект со "звездами"

С 20 по 22 мая Российское общество «Знание» проводит масштабное мероприятие федерального уровня – просветительский марафон «Новое Знание». Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.
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Спикерами марафона выступят более 150 ярких представителей российского общества и зарубежные гости. Среди них – кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист балета, педагог и руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев, известный учёный в области нейронауки и психолингвистики, профессор СПБГУ Татьяна Черниговская, российский журналист, телеведущий и радиоведущий Владимир Познер, руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, академик РАН, генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, заместитель Руководителя Администрации Президента – пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощники Президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор Государственной корпорации "Росатом" Андрей Лихачев, президент Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, а также изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк и другие.
Мероприятия состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: Санкт-Петербург — история и культура, Сочи — спорт, Новосибирск — наука и технологии, Нижний Новгород — индустрия и промышленность и Казань — информационные технологии. Москва — площадка Знание (коллаборация всех тем). Более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.
Сегодня, 21 мая, ожидается выступления министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, помощника президента Владимира Мединского. Замглавы Администрации президента Сергей Кириенко заявил, что 21 мая на кремлевском марафоне «Новое знание» выступит Илон Маск.
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