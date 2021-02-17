Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

А Жуков и не знает. Архангельские заключенные рисуют маршала Победы

В исправительной колонии №16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега) в преддверии 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел  творческой смотр-конкурс сувенирной продукции.

Принять участие в состязании могли все желающие. Отбывающие наказание не были ограничены в выборе техники выполнения и жанре своих работ. Главное соответствие теме - "Великая Победа".

По результатам смотра-конкурса были выбраны лучшие работы осужденных ИК-16. Все участники-победители активно занимаются в кружке декоративного прикладного творчества. Они изготовили три картины, посвященные Дню Победы: "Этот День мы приближали, как могли", "Жуков - маршал Победы", "Знамя Победы". Работа над ними велась в течение месяца.

Сюжеты выбирали, опираясь на важнейшие события далекой войны. С работы "Этот День мы приближали, как могли" на зрителя смотрит молодой парнишка, который держит в руках автомат. А за спиной – пламя боя, страх и разруха, в глазах – решительность. "Знамя Победы" – это картина, на которой изображен знаменитый момент  водружения знамени над Рейхстагом в победном 1945 году. Наиболее монументально создан портрет маршала Георгия Жукова. Именно ему принадлежат главные победы в те страшные годы.

Все три картины будут направлены в УФСИН для участия в региональном этапе конкурса.

 

06 май 10:25 | : Культура

Главные новости


Пасхальное послание митрополита Корнилия
"Наши рабочие совершили трудовой подвиг". Интервью с Андреем Поташевым

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (45)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20