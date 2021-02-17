А Жуков и не знает. Архангельские заключенные рисуют маршала Победы

В исправительной колонии №16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега) в преддверии 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошел творческой смотр-конкурс сувенирной продукции.
Принять участие в состязании могли все желающие. Отбывающие наказание не были ограничены в выборе техники выполнения и жанре своих работ. Главное соответствие теме - "Великая Победа".
По результатам смотра-конкурса были выбраны лучшие работы осужденных ИК-16. Все участники-победители активно занимаются в кружке декоративного прикладного творчества. Они изготовили три картины, посвященные Дню Победы: "Этот День мы приближали, как могли", "Жуков - маршал Победы", "Знамя Победы". Работа над ними велась в течение месяца.
Сюжеты выбирали, опираясь на важнейшие события далекой войны. С работы "Этот День мы приближали, как могли" на зрителя смотрит молодой парнишка, который держит в руках автомат. А за спиной – пламя боя, страх и разруха, в глазах – решительность. "Знамя Победы" – это картина, на которой изображен знаменитый момент водружения знамени над Рейхстагом в победном 1945 году. Наиболее монументально создан портрет маршала Георгия Жукова. Именно ему принадлежат главные победы в те страшные годы.
Все три картины будут направлены в УФСИН для участия в региональном этапе конкурса.