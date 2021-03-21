Группа «Аквилон» поддержала издание книги о военном Архангельске

Накануне Дня Победы в столице Поморья выйдет в свет книга «Архангельск: 100 дней войны», посвященная событиям 1941 года и 80-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш».
Поддержку проекту оказала Группа «Аквилон» и депутат Архангельского областного собрания Александр Фролов.
- Считаю, что данный проект является важным и необходимым в деле сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, роли в достижении Победы Русского Севера и его столицы Архангельска, для развития патриотического воспитания подрастающего поколения. Книга будет интересна всем, кто интересуется историей нашего города, - отметил Александр Фролов.
Книга «Архангельск: 100 дней войны» является четвертой в серии «Архангельск в войне», которая издается с 2010 года по инициативе депутата Архангельской городской Думы Дмитрия Акишева.
- Представляемое вниманию читателей издание – дань памяти тем, кто перенес страшные годы Великой Отечественной войны. Книга рассказывает о трех с небольшим военных месяцах, за которые руководству СССР удалось договориться о военных поставках с Великобританией и США, мобилизовать армию и флот, положить начало переводу промышленности на военные рельсы. Ни один из ста дней не пропал даром и для Архангельска: было положено начало всем военным и оборонным мероприятиям, город принял и разгрузил конвой «Дервиш», отправил обратный караван QP-1, начал строить инфраструктуру для приемки импортно-экспортных грузов, - говорит Дмитрий Акишев.
Книга основана на ранее не опубликованных архивных документах. Значительно обогащают издание заметки о судьбах северян - читатель может познакомиться с личными историями жителей военного Архангельска. Они повествуют о том, как складывалась жизнь разных слоев населения в прифронтовом городе.
- Мы стремились увидеть грандиозные события, центром которых в 1941 году стал Архангельск, сквозь призму жизни простых людей. Это «человеческое измерение» самой страшной войны показано через судьбы солдат и матросов, тружеников тыла, женщин и детей. Отдельная большая тема – те лишения, которые выпали на долю жителей, это голод 1941-42 года, его причины. За скупыми строчками документов мы видим огромный подвиг, который совершили архангелогородцы ради Победы, - отмечает автор-составитель книга Светлана Ефремова.
Книгу «Архангельск: 100 дней войны» планируется представить общественности 8 мая – День окончания 2-й мировой войны в Европе. В этот день Клуб «Братство Северных конвоев» традиционно возлагает цветы на Британском воинском мемориале на Кузнечевском (Вологодском) кладбище, где похоронены военнослужащие Великобритании, погибшие при проводке конвоев в Архангельск.
В планах – издание летом буклета, посвященного 80-летию прихода конвоя «Дервиш», который будет включать ряд неопубликованных документов, и который напечатают на двух языках – русском и английском.
А 9 мая Бессмертный экипаж вновь станет колонной Бессмертного полка в Архангельске. В этом году мероприятие снова пройдет в он-лайн формате. Организатором выступает Клуб «Братство Северных конвоев». Чтобы стать его участником нужно добавить на стене группы https://vk.com/arcticcrew: фамилию, имя отчество, фотографию и рассказ об участнике Северных конвоев и битвы за Арктику.