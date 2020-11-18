В Архангельске открылась выставка фотохудожника Николая Гернета

Выставка называется "Следуя за великими" и посвящена комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества, проведенной в 2020 году вокруг Новой Земли.
Автор – известный в регионе фотограф Николай Гернет. Большая часть его творчества (если не основная) посвящена красотам Арктики, Николай непременный участник ежегодных арктических экспедиций.
Николай Гернет:
"Цель экспедиции была найти следы первопроходцев Арктики. Нашей группе была поставлена задача: найти и зафиксировать изменения в тех точках, где делали фотографии участники исторических экспедиций. Когда я вернулся и начал кадры из экспедиции разбирать, то нашлись и другие совпадения, в том числе с картинами Тыко Вылки и Борисова и другими снимками. Так и возникла идея выставки не просто с красивыми фото, а с историческим бэкграундом".
Выставка открылась вчера в Северном морском музее. Ее можно посетить по май включительно.
(фото Ирины Скалиной)