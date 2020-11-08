В Архангельске открывается персональная выставка Вадима Юрьева

На выставке декоративно – прикладного творчества свои авторские работы представит мастер народных художественных промыслов Архангельской области Вадим Вениаминович Юрьев. Здесь же пройдет презентация его книги, в которой мастер поделился секретами своей уникальной техники.
Экспозиция откроется в Архангельске 19 февраля в 16 часов.
Организатор выставки - областной Дом народного творчества - продолжает работу по популяризации декоративно – прикладного творчества районов Поморья.
Мастер народных художественных промыслов Архангельской области Вадим Вениаминович Юрьев родился и вырос в Архангельске. По образованию он инженер – строитель. Рано освоил работу с берестой, лозой, сосновым корнем, увлекся лесной скульптурой. Однако, ему хотелось найти свой почерк, свою технику.
«Нужно пытаться идти своим путём, перенимая умения лучших мастеров, накапливать опыт», - уверен мастер.
Почувствовав возможности каждого материала, постепенно совмещая техники, Юрьев пришел к своему способу изготовления берестяной утвари.
По словам мастера: «Нетрадиционный подход к ремеслу позволяет придумывать новые и новые варианты изделий, практически не повторяясь. Материал сам подсказывает назначение, вид и форму изделия. Даже удивительно, что раньше не соединили традиционное спиральное плетение из корня с берестой. Поэтому комбинированное плетение считаю своим детищем».
Уникальная техника изготовления, бережное сочетание традиций и авторских идей, высокий художественный и технический уровень исполнения – качества, которые отличают работы мастера народных художественных промыслов Вадима Вениаминовича Юрьева.
В 2019 году Вадиму Вениаминовичу было присвоено звание «Мастер народных художественных промыслов Архангельской области, а в 2020 году он стал лауреатом V областной выставки - конкурса декоративно - прикладного творчества «Мастер Года.
В 2020 году в издательстве «Лоция» Вадим Вениаминович выпустил практическое пособие «Сосновый корень. Береста. Комбинированное плетение», где поделился авторским методом плетения и шитья корнем сосны с использованием пластовой бересты, капа, красивых срезов дерев.
Все работы мастера, представленные на выставке в Архангельске, разные, непохожи на предыдущие. Кашпо, корзины, туеса, вазы из соснового корня, пластовой бересты, срезов можжевельника, ствола сосны красивы, функциональны и долговечны. От них веет добротой, теплом рук, вековыми русскими традициями и природой.
Выставка народно – прикладного творчества будет открыта с 19 февраля до 02 апреля 2021 г.
Адрес: г. Архангельск, пл. Ленина, 1.
В связи с санитарными ограничениями в регионе, вход на выставку по предварительной записи. Принимаются коллективные заявки.
Запись по телефону 21-40-42, 21-09-01 , отдел народного творчества ДНТ.