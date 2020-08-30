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Заключенные коряжемской исправительной колонии увлеклись судостроительством

На деревообрабатывающем участке исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) воссоздают макет парусного линейного корабля.  

Подобного в центре трудовой адаптации ИК-5 еще не делали, это первый опыт. Парусник ХVIII века создается на протяжении пяти месяцев. Над его изготовлением  трудятся трое осужденных, имеющих не только большое желание, но и плотницкие навыки. Прежде чем приступить к созданию старинного судна отбывающим наказание пришлось внимательно изучить необходимую литературу и  многочисленные изображения, чтобы узнать все тонкости. Проект для строительства парусника  делали также сами осужденные.  

Корабль делается из двух видов древесины - хвойных и лиственных пород. К изготовлению макета были приложены все усилия, чтоб воссоздать копию корабля, учитывая даже самые  мельчайшие детали.

08 февраль 11:49 | : Культура

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