Заключенные коряжемской исправительной колонии увлеклись судостроительством

На деревообрабатывающем участке исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) воссоздают макет парусного линейного корабля.
Подобного в центре трудовой адаптации ИК-5 еще не делали, это первый опыт. Парусник ХVIII века создается на протяжении пяти месяцев. Над его изготовлением трудятся трое осужденных, имеющих не только большое желание, но и плотницкие навыки. Прежде чем приступить к созданию старинного судна отбывающим наказание пришлось внимательно изучить необходимую литературу и многочисленные изображения, чтобы узнать все тонкости. Проект для строительства парусника делали также сами осужденные.
Корабль делается из двух видов древесины - хвойных и лиственных пород. К изготовлению макета были приложены все усилия, чтоб воссоздать копию корабля, учитывая даже самые мельчайшие детали.