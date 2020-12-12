В Кенозерском нацпарке открылась вакансия "хозяева гостевого дома"

Кенозерский национальный парк (Архангельская область) ищет семью, желающую на полгода переехать в деревню Зехнова, которая в прошлом году признана самой маленькой самой красивой деревней России.
Соискателям предлагают с мая по октябрь жить в отреставрированном старинном доме, принимать туристов, готовить этнографические обеды, устраивать чаепития, проводить экскурсии и мастер-классы. По желанию хозяева дома смогут заниматься сельским хозяйством, заготовкой грибов и ягод.
Национальный парк будет оплачивать работу с гостями и помогать в решении всех возникающих вопросов. Однако отмечается, что претенденты на переезд должны быть готовы к деревенской жизни и иметь права на управление моторной лодкой, так как добраться до ближайшей крупной деревни можно только через озеро. В самой же деревне Зехнова жители смогут насладиться полным единением с природой: там нет магазинов и устойчивой мобильной связи, зато есть сразу несколько значимых достопримечательностей: восстановленная водяная мельница, старинный поклонный крест, и деревянная часовня XIX века с расписными «небесами».
Резюме принимают по адресу: razvitie@kenozero.ru — Александра Вячеславовна Яковлева, начальник службы развития Кенозерского национального парка.