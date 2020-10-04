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Музей Победы дарит северянам новогоднюю бесплатную экскурсию в 3D

Музей Победы подготовил новогодний подарок для жителей Архангельской области. С 1 по 10 января 2021 года их ждет потрясающее виртуальное путешествие по масштабной экспозиции "Подвиг Народа". Чтобы посмотреть новую экскурсию необходимо подписаться на новости Музея Победы на сайте https://victorymuseum.ru/.

Панорамная экскурсия, созданная по технологии 360°, благодаря эффекту присутствия позволит погрузиться в атмосферу военных лет. Пользователи узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, смогут рассмотреть мельчайшие детали экспозиции, а также задать удобный им темп часовой виртуальной прогулки. Авторскую экскурсию для интернет-гостей проведет директор Музея Победы Александр Школьник. 

«Это новый онлайн-формат экскурсий, который в следующем году мы предложим нашим интернет-посетителям одновременно с уже существующими программами на платформе Zoom. Но, следуя традиции дарить подарки близким людям, в новогодние праздники мы сделали бесплатным этот уникальный панорамный тур для друзей музея», – отметил Александр Школьник.

Посетители пройдут путь от Бреста до Берлина, станут свидетелями «чуда эвакуации», побывают на заводе, в госпитале, в студии Левитана, познакомятся с великими деятелями искусства.

Ссылка на бесплатную экскурсию придет на электронную почту всем подписчикам музея, в том числе и тем, кто успеет подписаться до 10 января.

 

28 декабрь 07:57 | : Культура

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