Путь служения Богу. К юбилею митрополита Даниила (видео)

27 декабря 2020-го года митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу исполнилось 60 лет. Господь ведёт владыку Своими особыми путями. Детство и юность в Воронеже, учёба после армии в Одесской семинарии, монашеское делание в Троице-Сергиевой лавре, архиерейское служение в трёх приграничных епархиях – на Сахалине, в Архангельске и Кургане. Но на всех поворотах судьбы неизменным остаётся одно – беззаветное служение Богу и ближним.
С 2010-го по 2018-й митрополит Даниил стоял во главе Архангельской и Холмогорской епархии.
Предлагаем вашему вниманию фильм, специально снятый к его юбилею. Закадровый текст читает известный в Архангельске (и за его пределами) православный журналист Михаил Насонов.