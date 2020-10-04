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Путь служения Богу. К юбилею митрополита Даниила (видео)

27 декабря 2020-го года митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу исполнилось 60 лет. Господь ведёт владыку Своими особыми путями. Детство и юность в Воронеже, учёба после армии в Одесской семинарии, монашеское делание в Троице-Сергиевой лавре, архиерейское служение в трёх приграничных епархиях – на Сахалине, в Архангельске и Кургане. Но на всех поворотах судьбы неизменным остаётся одно – беззаветное служение Богу и ближним.

С 2010-го по 2018-й митрополит Даниил стоял во главе Архангельской и Холмогорской епархии.

Предлагаем вашему вниманию фильм, специально снятый к его юбилею. Закадровый текст читает известный в Архангельске (и за его пределами) православный журналист Михаил Насонов.

27 декабрь 16:04 | : Культура / Верую

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