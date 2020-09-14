Архив Кенозерья пополнился свидетельствами о Первой мировой

62 предмета: фронтовые письма, фотографии и документы времён Первой мировой войны национальному парку передал житель Плесецка Владимир Тюхтин.
Все материалы принадлежали семье покойной жены Владимира Тюхтина — Надежды, уроженки Кенозерья. Её дед — Фёдор Иванович Соснин — служил в действующей армии в 1914 — 1916 годах.
С фронта солдат часто писал в родную кенозерскую деревню Минина. Больше всего мужчина обращался к матери и супруге. В письмах он рассказывал об армейской жизни и давал семье рекомендации по ведению хозяйства и воспитанию детей. Фёдор Иванович писал родственникам, что они должны поддерживать друг друга, жить и работать в согласии.
По сохранившимся письмам детей и внуков Фёдора Соснина можно понять, что родные следовали его советам — семья действительно была очень дружной.
Кроме вестей с фронта в семейном архиве сохранились и другие, более ранние и более поздние документы. Например, письма редакторам «Олонецких губернских новостей» и «Сельского вестника», написанные в январе 1906 года. Жители деревни попросили опубликовать информацию о том, что на сельском сходе они выразили поддержку Императору. Тогда страна тогда переживала непростой период, известный как Первая русская революция.
«Мы глубоко благодарны Владимиру Александровичу за передачу значительного корпуса документов. В нашем музейном фонде хранится три письма, подаренных Парку Надеждой Тюхтиной в 2012 году. Тема “Судьбы кенозёр на фронтах Первой мировой войны” изучается научными сотрудниками Парка, и этот уникальный архив является ценнейшим источником», — сказала Марина Мелютина, начальник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Кенозерского национального парка.