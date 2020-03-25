В Архангельске открывается Школа деревянного судостроения

5 октября в Архангельске на Мосеевом острове в Соломбале откроется «Арктическая школа традиционного деревянного судостроения» — проект, направленный на объединение культурно-образовательных процессов на базе строительства исторического деревянного судна – поморского коча.
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике выступит партнером проекта: представители Агентства предстанут в качестве экспертов и окажут содействие в трудоустройстве специалистов по итогам обучения.
Проект стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов 2020.
В число первых учеников вошли люди со всей страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Перми и, конечно, непосредственно из Архангельской области.
На первый поток из 40 кандидатов отобрали 10 человек различных возрастов и профессий. Первыми курсантами движет сразу несколько стремлений: народное ремесло, море, парусник, экспедиции и Арктика.
«Предпосылкой к организации школы стал запуск проекта строительства поморского коча в Архангельске. Именно на площадке строительства будет работать школа традиционного деревянного судостроения, уникальная для региона: в рамках проекта будет создан центр компетенций и технологий сохранения и передачи опыта будущим поколениям в сфере деревянного традиционного судостроения», – отметил директор по развитию судостроительного кластера Архангельской области Глеб Плетнёв.
Проект ставит своей задачей создание условий и обеспечение обучающего процесса традиционным для Севера специальностям ручного труда (плотник, судовой плотник, плотник-столяр), применяемым в судостроении. Для обучения в Арктической школе традиционного деревянного судостроения в г. Архангельске приглашают местных жителей и участников из других регионов СЗФО и России.
Обучение будет проходить 4-мя группами в течение года, продолжительностью по 2 месяца. Учебная программа школы будет включать в себя как теорию традиционного деревянного судостроения, так и практические плотницкие и столярные работы на Архангельской верфи в процессе уже начатого строительства деревянного поморского коча.
Дополнительной опцией в программе Школы будет проведение «Открытых мастерских» в каникулярное время для старших школьников и студентов из Архангельской области, заинтересованных молодежных групп из других регионов СЗФО, что позволит познакомить с навыками и сформировать у молодежи интерес к традиционным для Севера и востребованным работодателями профессиям ручного труда для повышения их мотивации остаться жить и работать на Севере.
Курсы предполагают также и экскурсионное посещение предприятий судостроительной отрасли региона, детальное знакомство с производственной площадкой строительства коча на Архангельской верфи.
В рамках проекта также запланированы мероприятия событийного туризма с включением в программу для участников мероприятий волонтерства на деревянной судоверфи.
В период нахождения в Архангельске туристы смогут посетить Открытые мастерские и поработать волонтером на строительстве уникального для России объекта - первой реплики деревянного поморского коча.
Все это позволит повысить привлекательность Архангельской области как региона, комфортного для жизни и работы. Для усиления системного долгосрочного эффекта от работы социального «лифта», запущенного в рамках проекта, Ассоциация «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике планируют разработать и внедрить эффективный механизм взаимодействия между источниками кадровых ресурсов и предприятиями судостроительной отрасли Архангельской области, а именно: создать базу данных кадрового резерва из числа выпускников школы и выстроить деловые долгосрочные отношения между ведущими предприятиями судостроительной отрасли региона и участниками школы.
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