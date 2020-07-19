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Arctic Open приглашает - два интеллектуальных семинара в Архангельске

25 – 26 сентября 2020 года

Семинар – практикум «Продвижение без бюджета: инструменты, особенности, тренды». С участием специалистов федерального проекта «PRO.Культура.РФ».

Место проведения - Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова в Центре социальных инноваций в сфере культуры (ЦСИ Архангельск) по адресу: ул. Поморская, д.3.

Спикеры:

-Кучирка Оксана Владимировна - координатор федеральных и региональных проектов в сфере культуры («Культура.РФ», «Культурный регион», афиша 2DO2GO)

 

-Рудакова Юлия Анатольевна - руководитель проекта «PRO.Культура.РФ»

 

- Кудинова Ольга Олеговна - куратор просветительских проектов в сфере культуры («PRO.Культура.РФ», «Культурный регион») гг Москва – Белгород.

Цель —  помочь специалистам учреждений культуры Архангельской области сформировать стратегию развития и продвижения своего учреждения в интернет-пространстве, найти общий язык с аудиторией социальных сетей, заинтересовать своих потенциальных посетителей, используя современные форматы коммуникации.

Участие бесплатное.

 

 2-3 октября 2020 года

Круглый стол «Искусство без барьеров». ВПЕРВЫЕ!

Место проведения – интеллектуальный центр – научная библиотека САФУ

Спикеры:

- специалисты арт-центра «Красный», г. Новосибирск. Онлайн-презентация тифловыставки «Чувство живописи»

- Евгения Маленова, г. Омск, директор по производству, компания «Альба Мультимедиа», ОмГу имени Ф.М. Достоевского.

- Елена Александрова г. Мурманск, специалист в области тифлокомментирования, субтитрирования, компания «Альба Мультимедиа», Мурманский арктический государственный университет.

- Иван Борщевский, г. Москва. Специалист в области тифлокомментирования, субтитрирования, компания «Руфилмс». Онлайн-выступление.

- Киносеанс с тифлокомментированием. Документальный фильм «Дети Грота», реж. Виктор Скубей

- Сергей Самодов, г. Архангельск, директор  Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова.

- Специалисты Северного (Арктического) федерального университета

Цель организаторов: познакомить работников областных учреждений культуры, образования с лучшими практиками тифлокомментирования в различных областях искусства, обменяться опытом, приблизиться к решению этой проблемы в регионе.


На публичное обсуждение эта тема выносится в регионе впервые.


Участие бесплатное.

 

********

Мероприятие состоится с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
Организаторы обеспечивают участников масками.

Продолжение проекта «Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open – 2020» планируется  в ноябре — декабре.

18 сентябрь 07:28 | : Культура

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