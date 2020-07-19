Arctic Open приглашает - два интеллектуальных семинара в Архангельске

25 – 26 сентября 2020 года
Семинар – практикум «Продвижение без бюджета: инструменты, особенности, тренды». С участием специалистов федерального проекта «PRO.Культура.РФ».
Место проведения - Музей художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова в Центре социальных инноваций в сфере культуры (ЦСИ Архангельск) по адресу: ул. Поморская, д.3.
Спикеры:
-Кучирка Оксана Владимировна - координатор федеральных и региональных проектов в сфере культуры («Культура.РФ», «Культурный регион», афиша 2DO2GO)
-Рудакова Юлия Анатольевна - руководитель проекта «PRO.Культура.РФ»
- Кудинова Ольга Олеговна - куратор просветительских проектов в сфере культуры («PRO.Культура.РФ», «Культурный регион») гг Москва – Белгород.
Цель — помочь специалистам учреждений культуры Архангельской области сформировать стратегию развития и продвижения своего учреждения в интернет-пространстве, найти общий язык с аудиторией социальных сетей, заинтересовать своих потенциальных посетителей, используя современные форматы коммуникации.
Участие бесплатное.
2-3 октября 2020 года
Круглый стол «Искусство без барьеров». ВПЕРВЫЕ!
Место проведения – интеллектуальный центр – научная библиотека САФУ
Спикеры:
- специалисты арт-центра «Красный», г. Новосибирск. Онлайн-презентация тифловыставки «Чувство живописи»
- Евгения Маленова, г. Омск, директор по производству, компания «Альба Мультимедиа», ОмГу имени Ф.М. Достоевского.
- Елена Александрова г. Мурманск, специалист в области тифлокомментирования, субтитрирования, компания «Альба Мультимедиа», Мурманский арктический государственный университет.
- Иван Борщевский, г. Москва. Специалист в области тифлокомментирования, субтитрирования, компания «Руфилмс». Онлайн-выступление.
- Киносеанс с тифлокомментированием. Документальный фильм «Дети Грота», реж. Виктор Скубей
- Сергей Самодов, г. Архангельск, директор Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова.
- Специалисты Северного (Арктического) федерального университета
Цель организаторов: познакомить работников областных учреждений культуры, образования с лучшими практиками тифлокомментирования в различных областях искусства, обменяться опытом, приблизиться к решению этой проблемы в регионе.
На публичное обсуждение эта тема выносится в регионе впервые.
Участие бесплатное.
********
Мероприятие состоится с учётом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
Организаторы обеспечивают участников масками.
Продолжение проекта «Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open – 2020» планируется в ноябре — декабре.