В Кенозерье появился памятник героям войны

Обелиск расположен в деревне Рыжково Плесецкого района, но увековечены на нём имена и жителей соседних деревень: Федосова, Рослякова, Поварницына, Ершово, Кожевникова, Печихино, Минина, Глазово, а также тех, кто жил в других деревнях, но был призван на войну Рыжковским сельским советом. Всего 141 человек: 48 вернувшихся и 93 погибших.
Появления этого обелиска в Рыжково ждали долго. Перечень имён собирали и уточняли с начала года. Длинный список не уместился на стандартной гранитной плите, поэтому памятник делали на заказ.
«Сначала мы хотели сделать памятник в виде каски, но моя подруга Любовь Сафонова предложила сделать памятник в форме книги. Она сказала: я вижу в вашей деревне непрочитанную книгу, столько солдат не вернулось… И действительно, получился очень красивый обелиск», — рассказала инициатор установки обелиска Тамара Смирнова.
Специалисты Кенозерского национального парка помогли Тамаре Фёдоровне оформить идею в полноценный проект — он выиграл областной грант, но почти половину средств собрали сами уроженцы Рыжково и соседних деревень.
Возложить к обелиску цветы и почтить память ветеранов собралось более 50 кенозёр. К сожалению, единственный из увековеченных на обелиске людей, кто в этом году встретил юбилей Великой Победы — Анатолий Ребров — сейчас живёт в Москве и лично присутствовать не смог. На открытии памятника спели песни военных лет, устроили чаепитие с самоваром и пирогами и даже запустили салют — вместо торжественных залпов оружия.
Памятник — только начало. В следующем году площадку вокруг обелиска выложат плиткой и зацементируют ведущую к ней дорожку. Позже в Рыжково откроется целый музей, часть выставки будет посвящена военным годам. В здании, где разместится экспозиция, сейчас делают ремонт.