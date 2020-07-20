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Рубинштейн, Довлатов и «Агдам». Маленькая быль

Лиза привыкла видеть меня с книжкой, привычка читать в любую свободную минуту у меня – с детства. Часто она наблюдает как я, читая, начинаю непроизвольно смеяться. Однажды дочка не выдержала, подошла и спросила:

- А что такое смешное ты читаешь?

Я ей показал книжку – на обложке написано - Сергей Довлатов.

- А кто это такой? – последовал резонный вопрос.
- С ним был знаком дедушка Женя...

Тем же вечером Лиза попросила историю о Довлатове. И я, конечно, рассказал.

Живя в Ленинграде покойный отец, что называется, имел широкий круг знакомств. В том числе знал и Сергея Довлатова, хотя и не был его близким другом. И вот однажды мы ходили к Довлатову в гости. Поскольку я был маленький, то запомнил немногое. Вот что в итоге получилось:

- Мне было 3 года, помню, что он был очень большой, с бородой и качал меня на ноге. Отец принес к нему на улицу Рубинштейна «Агдам» - я это четко запомнил, т. к. потом сам эту этикетку много раз лицезрел уже в сознательном возрасте. Они выпили, а потом пошли гулять. Это был, кажется, сентябрь, шли по Невскому через Дворцовый мост на Васильевский - потом на Петроградскую сторону. Я устал, отец нес меня на руках. Потом ужинали в баре «Пушкарь» - он кстати работает до сих пор, только интерьер переделали. Там они пили пиво, и за мной пришла бабушка. Довлатов был с ней очень любезен и долго извинялся.

Вот и все...

Георгий Гудим-Левкович

 

24 август 12:07 | : Культура

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