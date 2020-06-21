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В столице Австрии пройдет презентация Кенозерского национального парка

В Вене открылась выставка международной организации «Волонтёры европейского наследия» (European Heritage Volunteers). Экспозиция рассказывает об интересных местах мира, где добровольцам довелось побывать за прошлый год. Среди них деревня Зехнова Плесецкого района.

Деревня входит в состав Кенозерского национального парка. Прошлым летом волонтёры из семи стран участвовали в поддержании состояния местной достопримечательности — часовни во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова конца XVIII века. Добровольцы частично заменили лемех на главке памятника, помогли обновить крышу и крыльцо. Этот проект они и представляют на выставке.

Сейчас экспозиция расположена в информационно-образовательном центре Федерального управления наследия Австрии. Там она будет работать до конца сентября, после чего отправится в путешествие по странам Европейского союза.

Отметим, что организация «Волонтёры европейского наследия» уже более 20 лет ежегодно проводит серию добровольческих проектов по всей Европе. За последние два десятилетия было организовали более 200 проектов, в которых приняли участие почти 2000 волонтёров из 67 стран. Кенозерский национальный парк сотрудничает с организацией второй год.

  

17 август 14:57 | : Культура

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