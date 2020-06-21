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В Поморье стартовал конкурс "Мастер года"

Заявки на участие в V смотре – конкурсе  принимаются до 6 ноября 2020 года. Самые талантливые умельцы смогут  претендовать на присвоение звания «Мастер народного художественного промысла Архангельской области».


Традиционный конкурс изделий декоративно – прикладного творчества «Мастер года» проходит в Поморье раз в два года. Учредители и организаторы мероприятия – министерство культуры Архангельской области, областной Дом народного творчества, художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам при министерстве культуры региона.
В IV областном конкурсе  «Мастер года 2018» приняли участие более 70 ремесленников, народных мастеров из 12 районов  Архангельской области. Почти половина из них - это молодые люди,  студенты художественных училищ.  В этом году открытие смотра мастеров северных ремесел запланировано на 13 ноября. 
Цель выставки-конкурса «Мастер года» - возрождение, развитие и популяризация лучших традиций декоративно-прикладного и народного искусства Архангельской области, выявление и поддержка талантливых мастеров, повышение их профессионального уровня,  адаптация изделий, выполненных в  исконных художественных традициях севера,  в современную  жизнь.
К участию в конкурсе  «Мастер года 2020» приглашаются  мастера декоративно-прикладного творчества, имеющие звания «Мастер народных художественных промыслов Архангельской области», «Мастер Российской Федерации», умельцы и  ремесленники, учащиеся учебных высших и средних заведений (художественные отделения), творческие коллективы, работающие в области декоративно-прикладного искусства. Возраст конкурсантов от 18 лет.
Заявки принимаются по 14 – ти номинациям. Это изделия из  различных пород дерева с резьбой и росписью; художественное плетение из бересты и  корня ивы; изделия из ткани с  ручной вышивкой, ткачество и  лоскутное шитьё; гончарная посуда и изделия из кости и рога; традиционное и орнаментальное вязание;  народная и авторская кукла;  народный костюм и глиняная игрушка. Главными критериями отбора являются высокие художественные достоинства изделия, уникальность замысла, оригинальность, отражение региональных особенностей промысла и качество исполнения. Все работы должны быть выполненные в технике традиционных ремесел, по канонам народного искусства нашего  края.
Жюри и члены художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам  Поморья оценят работы участников  и по итогам выберут самых достойных. Победителям присваивается звание Лауреата, а некоторые из них будут рекомендованы для получения звания «Мастер народного художественного промысла Архангельской области».
Областная выставка – конкурс  «Мастер года» продлится до 21 декабря 2020 года

Подробнее с документами  V областного конкурса  «Мастер года»  можно познакомиться  на сайте  Дома народного творчества - https://dnt-arh.ru/  

  

14 август 12:49 | : Культура

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