В Поморье стартовал конкурс "Мастер года"

Заявки на участие в V смотре – конкурсе принимаются до 6 ноября 2020 года. Самые талантливые умельцы смогут претендовать на присвоение звания «Мастер народного художественного промысла Архангельской области».
Традиционный конкурс изделий декоративно – прикладного творчества «Мастер года» проходит в Поморье раз в два года. Учредители и организаторы мероприятия – министерство культуры Архангельской области, областной Дом народного творчества, художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам при министерстве культуры региона.
В IV областном конкурсе «Мастер года 2018» приняли участие более 70 ремесленников, народных мастеров из 12 районов Архангельской области. Почти половина из них - это молодые люди, студенты художественных училищ. В этом году открытие смотра мастеров северных ремесел запланировано на 13 ноября.
Цель выставки-конкурса «Мастер года» - возрождение, развитие и популяризация лучших традиций декоративно-прикладного и народного искусства Архангельской области, выявление и поддержка талантливых мастеров, повышение их профессионального уровня, адаптация изделий, выполненных в исконных художественных традициях севера, в современную жизнь.
К участию в конкурсе «Мастер года 2020» приглашаются мастера декоративно-прикладного творчества, имеющие звания «Мастер народных художественных промыслов Архангельской области», «Мастер Российской Федерации», умельцы и ремесленники, учащиеся учебных высших и средних заведений (художественные отделения), творческие коллективы, работающие в области декоративно-прикладного искусства. Возраст конкурсантов от 18 лет.
Заявки принимаются по 14 – ти номинациям. Это изделия из различных пород дерева с резьбой и росписью; художественное плетение из бересты и корня ивы; изделия из ткани с ручной вышивкой, ткачество и лоскутное шитьё; гончарная посуда и изделия из кости и рога; традиционное и орнаментальное вязание; народная и авторская кукла; народный костюм и глиняная игрушка. Главными критериями отбора являются высокие художественные достоинства изделия, уникальность замысла, оригинальность, отражение региональных особенностей промысла и качество исполнения. Все работы должны быть выполненные в технике традиционных ремесел, по канонам народного искусства нашего края.
Жюри и члены художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Поморья оценят работы участников и по итогам выберут самых достойных. Победителям присваивается звание Лауреата, а некоторые из них будут рекомендованы для получения звания «Мастер народного художественного промысла Архангельской области».
Областная выставка – конкурс «Мастер года» продлится до 21 декабря 2020 года
Подробнее с документами V областного конкурса «Мастер года» можно познакомиться на сайте Дома народного творчества - https://dnt-arh.ru/