К архангельской киноакции "Сквозь время" присоединились кинематографисты Армении

23 июня в 18 часов в прямом эфире историки кино, режиссеры, журналисты обсудят фильмы о Великой Отечественной войне, выскажут свое мнение, какими способами говорить о войне в нашей истории на примере пяти показанных кинолент в рамках акции «Сквозь время». Стать участников обсуждения может каждый.
К группе экспертов онлайн-дискуссии присоединятся Карен Нерсисян, художественный руководитель Ереванского государственного русского драматического театра им. К.С. Станиславского и Лилит Асоян, президент Историко-культурной общественной организации «Клуб историков "Виктория".
Напомним, что с 18 по 22 июня в трех социальных группах ВКонтатке САФУ, Волонтерский центр САФУ, Arctic open в режиме онлайн прошли показы пяти военных фильмов. Это три отреставрированных киноконцерном «Мосфильм» художественных фильма «Горячий снег» (1972 г, реж: Г. Егиазаров), «Баллада о солдате» (1959 г., реж: Г. Чухрай), «Летят журавли» (1957 г., реж: М. Калатозов), а также ленты, снятые в годы войны из «золотой коллекции» киностудии «Ленфильм»: «Актриса» (1942 г., реж: Л. Трауберг), «Жила-была девочка» (1944 г, реж: В. Эйсымонт).
Итогом киноакции «Сквозь время» 23 июня будет онлайн- дискуссия в прямом эфире с участием кинокритиков, режиссеров, журналистов, историков из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска. Акция вызвала интерес и со стороны Российского центра науки культуры в Ереване – представительства Россотрудничества в Армении.
«В рамках межрегионального и молодёжного сотрудничества с Архангельской областью, нам интересен этот проект, – комментирует Сергей Рыбинский, директор РЦНК в Ереване. - В этом году, реализуя многочисленные мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, были проведены, в том числе, онлайн мероприятия с российскими городами. Поддерживая заинтересованность с обеих сторон, РЦНК в Ереване готов содействовать развитию совместных молодёжных проектов».
23 июня в 18:00 в виртуальном круглом столе Армению представят Лилит Асоян, президент Историко-культурной общественной организации «Клуб историков "Виктория", член комиссии по вопросам становления гражданского сектора общественного совета Армении, член Координационного совета молодежных и общественных организаций «Совет Победы»; и
Карен Нерсисян, художественный руководитель Ереванского государственного русского драматического театра им.К.С. Станиславского. Карен Юрьевич - автор более 60 спектаклей, среди них постановки пьес Шекспира, Мольера, Чехова, Островского, Гоголя, получившие высокую оценку критики и пользующиеся неизменным зрительским успехом. В разные годы его спектакли шли в Ереване (Армения), Алма-Ате (Казахстан), Праге (Чехия), Национальном театральном центре имени Юджина О'Нила (США ).
От киностудии «Ленфильм» в разговоре примет участие Александр Николаевич Поздняков, президент Петербургской Ассоциации кинопрессы, журналист, историк кино. Свой взгляд выскажут архангельские историки: Алексей Фельдт, кандидат исторических наук, американист, доцент САФУ и Михаил Копица, учитель истории Архангельской Гимназии №3.
Как показывать историю современному поколению молодежи, как документ или как художественный вымысел, об этом порассуждают режиссер – документалист телеканала «Культура Россия» Евгений Безбородов, режиссер игрового кино Дарья Биневская, культуролог САФУ Антон Полуэктов, директор Архангельского Северного морского музея Евгений Тенетов, редактор архангельского СМИ, кинокритик Леонид Черток.
Мультистриминг пройдет 23 июня в 18:00 на нескольких площадках:
кинофестиваль Arctic open - https://vk.com/arctic_open_kinofest
волонтерский центр САФУ - https://vk.com/vc_narfu
САФУ - https://vk.com/safuarh
Arctic open YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC5BTxHt3VnHyXG8SM2lkqkg
В ходе обсуждения любители кино смогут задать вопрос, обменяться мнениями, высказать свою точку зрения, оставить комментарий на перечисленных платформах.
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