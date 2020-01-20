Заключенные Архангельской области замаливают свои грехи сказочными фигурами

В УФСИН России по Архангельской области прошел конкурс по созданию ростовых фигур "Сказки детям". Они будут переданы подопечному Центру помощи детям "Лучик".
Для воплощения своих творческих фантазий участники могли использовать любые безопасные материалы и техники. Важно, чтобы погодные условия не испортили фигуру в первые же дни. Выбор героев был также неограничен, ведь их главная цель - дарить хорошее настроение. Работы для центра "Лучик" сделали практически все учреждения. Так осужденные отряда хозяйственного обслуживания Областной больницы решили создать необычные цветочницы. Сделанные из дерева собака и белый лебедь удачно впишутся в ландшафт детского учреждения.
Не остались в стороне и осужденные ИК-12. Работающие в столярной мастерской ЦТАО в течение нескольких дней трудились над поделками. Фигуры делали из чистых природных материалов - для основы использовали дерево, а вот для окраски – специальные нетоксичные краски. Сказочные персонажи "Гном" и "Кот" получились очень яркими.
Отметим, что акции в поддержку социальных учреждений проводятся в УФСИН России по Архангельской области регулярно. Работы в рамках конкурса "Сказки детям"