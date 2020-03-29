"Когда в Сию вернулись монахи...". О вечных ценностях

В июне 2020 года Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь отметит 500-летие. За свою историю обитель переживала времена расцвета, когда она была настоящим духовным и культурным центром Подвинья, и времена упадка, когда у нее изъяли все церковные земли. Молодая советская власть и вовсе в 1920 году закрыла монастырь, храмы и корпуса использовались в разные периоды под детскую колонию, дом престарелых и пионерский лагерь. Возрождение святой обители началось в 1992 году.
Когда в Сию вернулись монахи, их ждали лишь полуразрушенные храмы, по которым словно смерчем прошлись последние 70 лет. Не осталось ни старинных икон, ни книг, ни богослужебных предметов, ничего, что долгие столетия хранилось в ризнице обители. Многое было утрачено, часть собрания разошлась по музеям и архивам.
При восстановлении церковных построек и на хозяйственных работах братия стала находить предметы старины, в возрождающуюся обитель потянулись паломники и понесли туда старинные иконы и книги, которые хранились в их семьях в годы лихолетья. Так в Сие начал формироваться фонд церковно-археологического кабинета. За свою 28-летнюю историю его коллекция насчитывает более 2500 единиц хранения.
После окончания всех карантинных мер в архангельском Доме Плотниковой откроется выставка «Церковные древности Антониево-Сийского монастыря».
О том, какие ценности можно будет на ней увидеть, «Вестнику митрополии» рассказала Татьяна Кольцова — заслуженный работник культуры России, доктор искусствоведения, заведующая отделом древнерусского искусства архангельского музея изобразительных искусств.
Совсем не та коллекция
— Название выставки подразумевает те древности, которые были собраны монастырем за последние 28 лет, то есть с момента его возрождения. Надо понимать, что это совсем не та коллекция, которая была в древней обители в XVI–XVIII веках. Руководитель церковно-археологического кабинета Сийского монастыря — Александр Юрьевич Карушев — один из руководителей этого проекта, ему помогают наместник монастыря игумен Феодосий (Нестеров) и иеромонах Феофил (Волик).
Мы предполагаем показать лишь небольшую часть коллекции Церковно-археологического кабинета. Остальные предметы будут выставлены в самой обители, и одна из экспозиций, посвященная царствующим особам, которые пребывали в монастыре преподобного Антония и вкладывали в него средства, откроется уже к лету.
Моя задача — представить небольшую коллекцию икон, церковных крестов и книг в пределах нашего музея. Выставка будет размещена на первом этаже Дома Екатерины Плотниковой. Это не случайно. Практически мы будем в гостях у Екатерины Кирилловны, которая, как известно, была глубоко верующим человеком, монахиней в миру и очень много средств выделяла на благотворительность, помогала храмам и монастырям. В одном из залов её особняка в преддверии Пасхи и откроется наша небольшая выставка, состоящая из 50 предметов.
Самым древним памятником будет Евангелие XVI века, которое не просто связано с современной коллекцией церковно-археологического кабинета, это реликвия дореволюционной ризницы Антониево-Сийского монастыря, та ниточка, которая связывает древнюю и современную историю обители. Экспонироваться памятник будет впервые. Учительное Евангелие будет раскрыто на развороте с красочными орнаментами, древний памятник мы поместим в витрине под стеклом, так как краски очень сильно реагируют на свет.
Самая древняя икона, которая будет показана на выставке — «Воскресение — Сошествие во ад» XVII века. Она является произведением северного иконописца, работавшего в Поонежье или Холмогорах.
Также будут представлены образы редкой иконографии. Среди них — «Избранные святые» конца ХIХ века, которая интересна тем, что на ней изображены святые покровители царской семьи Александра III. Скорее всего, икона написана после трагического события — крушения царского поезда 17 (29) октября 1888 года около станции Борки под Харьковом, когда вся царская семья подверглась смертельной опасности. Такие иконы стали появляться по всей России, даже храмы ставили в честь этого спасения. У нас на Севере они тоже были популярны.
За каждым предметом своя судьба
Все предметы уже отобраны, в данный момент с ними работает реставратор Архангельского музея деревянного зодчества «Малые Корелы» Ирина Светоносова. Иконы требуют постоянного ухода, и подготовить их к выставке поручили ей.
Любопытно, что тема Церковно-археологического кабинета интересна не только древностью памятников, но еще и людьми, которые эти предметы принесли. У некоторых икон есть надписи на оборотах, например, «На благословение семьи», а на другой иконе есть любопытная надпись о том, что её подарил архангельский художник Архипов, он нашел старинный образ в Каргополе.
Все экспонаты — это принесенные в дар монастырю реликвии. И даже та рукопись XVI века, которая происходит из дореволюционной коллекции, была привезена в дар монастырю людьми из Подмосковья. За каждой иконой, за каждым предметом есть своя судьба и история. Иногда она известна благодаря надписям, ну, например, Сийский монастырь получил в 1990-е годы большой дар из музеев Кремля. То есть сотрудники музеев Московского Кремля подарили около двадцати икон Сийскому монастырю. Кстати, некоторые из них будут представлены на выставке.
К вернисажу будет издан небольшой буклет, поскольку когда люди приходят, видят иконы, сразу хочется дать какое-то пояснение: что изображено на ней, как изображено, кем и когда она создана. В буклете будет представлена такая информация на самые интересные экспонаты выставки. Оформлять буклет будет наш архангельский художник Александр Щелкунов, который много сотрудничает с Сийским монастырем, он работал над юбилейным календарем обители.
Уникальность именно этой выставки в том, что иконы Церковноархеологического кабинета Сийского монастыря в комплексе будут представлены впервые. Отдельные иконы показывали и раньше в Сергиевском храме, а некоторые святыни находились в действующих церквях монастыря. Игумен Феодосий (Нестеров) благословил временно, для экспозиции, взять иконы из Благовещенского храма и из церкви трех Святителей.
Уникальное явление
Выставка будет работать до 30 августа. Музей редко берет экспонаты на такой долгий срок, но мы сделали исключение из-за юбилея обители. У монастыря будет возможность показать не только свою историю, которая представлена в краеведческом музее, но и рассказать о современном периоде жизни обители. Ни одного памятника из архангельских музейных собраний на этой выставке не будет.
Церковно-археологический кабинет Сийского монастыря — это уникальное явление. Он создан по инициативе первого наместника возрожденной обители архимандрита Трифона (Плотникова) и игумена Варлаама (Дульского), которые очень активно помогали комплектованию коллекции кабинета. При них вновь заработала иконописная мастерская Антониево-Сийского монастыря, творчество которой стало выдающимся явлением современной иконописи. Игумен Феодосий (Нестеров) пришел совсем недавно, но он также способствует тому, чтобы эта 28-летняя история стала известна людям.
Так как на выставке будут предметы, которые используются во время богослужения в монастыре, по окончании её работы они вернутся на свои места в храмы и частично будут показаны в новом музее Антониево-Сийского монастыря.
Если говорить о временном диапазоне выставки, то на ней будут представлены творения мастеров последних пяти веков — гости увидят произведения церковного искусства XVI–XX столетий.
Начиная с постсоветского периода, выставки церковной утвари и иконописи интересны посетителям музея, потому что люди не имели возможности видеть богослужебные ценности долгое время. Сейчас информации достаточно по всей стране, но у нас есть преимущество— это наши богатейшие северные коллекции. В прошлом году архангельский музей открывал выставку икон в Российской Академии художеств в Москве. Интерес к ней был очень высок, что говорит об интересе к северным коллекциям. Отнюдь не каждая область обладает таким потенциалом собраний церковного искусства.
Елизавета Попова