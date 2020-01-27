Секреты аутентичной поморской свадьбы

Первый двухдневный семинар цикла «Семейно-бытовые обряды Русского Севера» будет посвящен традиционной северной свадьбе. Он пройдет 14-15 марта в рамках учебно-творческой лаборатории, которую уже третий год организует Дом народного творчества Архангельской области.
В деревнях Архангельской области конца XIX – начала XX веков свадьбы игрались в период от Крещения (19 января) до масленицы. Свадебному ритуалу строго следовали, за каждым действом скрывался глубокий смысл, настоянный на опыте поколений.
Сохранить и передать уникальные северные, обрядовые традиции, понять их красоту, выразительность, самобытность, ощутить неразрывную связь с историей своего края – такие задачи поставили организаторы семинара «Традиционная северная свадьба».
В практическом курсе примут участие более 65 человек. Это менеджеры, художественные руководители, методисты, преподаватели декоративно- прикладного искусства, руководители фольклорных коллективов, специалисты по фольклору Домов и центров культуры, преподаватели и студенты музыкального колледжа, Новодвинска, Вельского, Устьянского, Няндомского, Шенкурского, Каргопольского, Коношского, Пинежского районов Архангельской области.
В программе семинара: лекции, сопровождающиеся показом экспедиционных материалов, знакомство с разными жанрами фольклора, обмен творческим опытом, практические занятия по освоению народных ремесел.
Откроет занятия лекция Натальи Васильевны Дранниковой, доктора филологических наук, профессора, директора Центра изучения традиционной культуры Европейского Севера Северного Арктического (федерального) университета «Обряды жизненного цикла человека. Севернорусский свадебный обряд».
Галина Петровна Парадовская, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры музыкального искусства и образования Вологодского государственного университета, руководитель научно-образовательного центра традиционной народной культуры разберет в своем выступлении особенности северной свадьбы, расскажет о её смысловом содержании и песенных жанрах.
Людмила Фёдоровна Кислуха, главный хранитель Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» расскажет об особенностях Пинежского свадебного костюма.
В практической части семинара участники познакомятся с элементами вышивки свадебного полотенца.
Фольклорные коллективы «Здарье» и «Рябиновые зори» разыграют обряды первого и второго дня северной свадьбы: «Девичник» и «Хлебины».
Осенью 2020 года организаторы планируют провести в Архангельске еще один практических семинар из цикла «Семейно-бытовые обряды Русского Севера».