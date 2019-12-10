Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Федор Абрамов был следователем СМЕРШа. Рассказывает архангельская ФСБ

29 февраля 2020 года исполнилось 100 лет со дня рождения талантливого и самобытного северного писателя Ф.А. Абрамова. Празднование этого события совпало с подготовкой к другому важному юбилею – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошедшей через всю его жизнь и творчество.

         В июне 1941 года Фёдор окончил третий курс филологического факультета ЛГУ. Едва сдав летнюю сессию, не дожидаясь повестки, он с другими студентами записался в народное ополчение.

         Защищая Ленинград осенью 1941 года, рядовой Абрамов был дважды ранен. Госпиталь, в котором он проходил лечение, размещался в здании исторического факультета Ленинградского университета. Два с половиной месяца Фёдор провел в блокадном городе, и лишь в  феврале 1942 года его эвакуировали на большую землю.         

         Во время отпуска, предоставленного по ранению, Фёдор Александрович работал учителем в родной Карпогорской школе, а в июле 1942 года вновь был призван на военную службу.

         Поскольку полностью оправиться от ранений не удалось, Фёдор оказался в 33-м запасном стрелковом полку Архангельского военного округа. Через полгода старшего сержанта Абрамова перевели в Архангельское военно-пулеметное училище и назначили помощником командира взвода.

         Именно тогда молодого командира, имеющего неоконченное  университетское образование, заметили в особом отделе НКВД. Органы военной контрразведки широко привлекали в свои ряды перспективных офицеров, получивших закалку в боях, но после тяжелого ранения не имевших возможности вернуться на фронт. Так случилось и с 22-летним Фёдором Абрамовым.

         17 апреля 1943 года он поступил на службу в отдел контрразведки «Смерш» Архангельского военного округа. В августе 1943 года Абрамов был назначен следователем, а в июне 1944 года – старшим следователем следственного отделения.

         Его рабочими буднями стали борьба с дезертирами, антисоветской агитацией, расследование фактов воровства в отдельных тыловых частях,  осуществление розыска и ведение следствия по делам диверсантов, забрасываемых на нашу территорию, проведение радиоигр с противником.

         В музее Регионального управления ФСБ России по Архангельской области этой малоизвестной части биографии писателя посвящена открывшаяся в феврале 2020 года выставка «Ф.А. Абрамов: путь через войну».

         На ней представлены уникальные документальные материалы и фотографии, книги с автографами автора, театральные афиши спектаклей, поставленных по его произведениям, вещи, ставшие отражением военной эпохи и послевоенного творчества.

         Среди экспонатов выставки также находятся копии документов из личного дела писателя, оригиналы которых 26 августа 2002 года были переданы в дар музею Ф. Абрамова в Верколе. 

         В рамках празднования 100-летнего юбилея сотрудники РУФСБ посетили родину писателя, побывали в музее, отдали дань уважения трудному, но всегда прямому и честному, жизненному пути великого земляка.

02 март 10:50 | : Культура

Главные новости


Пух коромыслом: На Вайгач прилетает главный по КМНС в России Григорий Ледков
И в школу не пойдем! Дорогая Конституция, или Зачем юбилей В.И. Ленина сделали выходным днем?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (11)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20