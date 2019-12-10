Федор Абрамов был следователем СМЕРШа. Рассказывает архангельская ФСБ

29 февраля 2020 года исполнилось 100 лет со дня рождения талантливого и самобытного северного писателя Ф.А. Абрамова. Празднование этого события совпало с подготовкой к другому важному юбилею – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошедшей через всю его жизнь и творчество.
В июне 1941 года Фёдор окончил третий курс филологического факультета ЛГУ. Едва сдав летнюю сессию, не дожидаясь повестки, он с другими студентами записался в народное ополчение.
Защищая Ленинград осенью 1941 года, рядовой Абрамов был дважды ранен. Госпиталь, в котором он проходил лечение, размещался в здании исторического факультета Ленинградского университета. Два с половиной месяца Фёдор провел в блокадном городе, и лишь в феврале 1942 года его эвакуировали на большую землю.
Во время отпуска, предоставленного по ранению, Фёдор Александрович работал учителем в родной Карпогорской школе, а в июле 1942 года вновь был призван на военную службу.
Поскольку полностью оправиться от ранений не удалось, Фёдор оказался в 33-м запасном стрелковом полку Архангельского военного округа. Через полгода старшего сержанта Абрамова перевели в Архангельское военно-пулеметное училище и назначили помощником командира взвода.
Именно тогда молодого командира, имеющего неоконченное университетское образование, заметили в особом отделе НКВД. Органы военной контрразведки широко привлекали в свои ряды перспективных офицеров, получивших закалку в боях, но после тяжелого ранения не имевших возможности вернуться на фронт. Так случилось и с 22-летним Фёдором Абрамовым.
17 апреля 1943 года он поступил на службу в отдел контрразведки «Смерш» Архангельского военного округа. В августе 1943 года Абрамов был назначен следователем, а в июне 1944 года – старшим следователем следственного отделения.
Его рабочими буднями стали борьба с дезертирами, антисоветской агитацией, расследование фактов воровства в отдельных тыловых частях, осуществление розыска и ведение следствия по делам диверсантов, забрасываемых на нашу территорию, проведение радиоигр с противником.
В музее Регионального управления ФСБ России по Архангельской области этой малоизвестной части биографии писателя посвящена открывшаяся в феврале 2020 года выставка «Ф.А. Абрамов: путь через войну».
На ней представлены уникальные документальные материалы и фотографии, книги с автографами автора, театральные афиши спектаклей, поставленных по его произведениям, вещи, ставшие отражением военной эпохи и послевоенного творчества.
Среди экспонатов выставки также находятся копии документов из личного дела писателя, оригиналы которых 26 августа 2002 года были переданы в дар музею Ф. Абрамова в Верколе.
В рамках празднования 100-летнего юбилея сотрудники РУФСБ посетили родину писателя, побывали в музее, отдали дань уважения трудному, но всегда прямому и честному, жизненному пути великого земляка.