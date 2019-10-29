«СТВ» должно жить!». Архангельское отделение Союза журналистов вступилось за северодвинских телевизионщиков

Открытое письмо «Ростелекому»:
Старшему вице-президенту, руководителю аппарата президента
ПАО "Ростелеком"
А.В. Шумейко
Вице-президенту, директору макрорегионального филиала
"Северо-Запад" ПАО "Ростелеком"
А.В. Годовикову
ОБРАЩЕНИЕ.
Архангельское отделение Союза журналистов России выражает обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся между АО «СТВ» и Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком» .
СТВ 24 – единственный в Северодвинске телеканал. Журналисты телекомпании профессионально, компетентно, оперативно и грамотно освещают все события в городе и в Архангельской области. Сегодня это фактически одна из немногих информационных площадок в Северодвинске, которая предоставляет возможность высказаться всем участникам событий, зачастую острых и злободневных. Это региональная журналистика высокого уровня, которую ценят и уважают телезрители. Уровень доверия к телеканалу СТВ-24 среди населения очень высок, он востребован горожанами, является самым рейтинговым СМИ в Северодвинске.
По данным телекомпании, озвученным в эфире, у АО «СТВ» задолженности по заключенному договору нет и на протяжении всего срока действия договора нарушений АО «СТВ» не имело.
Просим Вас разъяснить причины расторжения Договора и в случае их необоснованности восстановить вещание телеканала СТВ 24 в сетях ПАО «Ростелеком», отозвав заявление о расторжении Договора на трансляцию. В противном случае такие действия провайдера могут быть расценены как ограничение свободы средств массовой информации, что является нарушением Конституции РФ.
Правление Архангельского
отделения Союза журналистов России
31 декабря 2019 г. Архангельск