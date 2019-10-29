Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«СТВ» должно жить!». Архангельское отделение Союза журналистов вступилось за северодвинских телевизионщиков

Открытое письмо «Ростелекому»:

Старшему вице-президенту, руководителю аппарата президента
ПАО "Ростелеком"
А.В. Шумейко
Вице-президенту, директору макрорегионального филиала
"Северо-Запад" ПАО "Ростелеком"
А.В. Годовикову
ОБРАЩЕНИЕ.
Архангельское отделение Союза журналистов России выражает обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся между АО «СТВ» и Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком» .
СТВ 24 – единственный в Северодвинске телеканал. Журналисты телекомпании профессионально, компетентно, оперативно и грамотно освещают все события в городе и в Архангельской области. Сегодня это фактически одна из немногих информационных площадок в Северодвинске, которая предоставляет возможность высказаться всем участникам событий, зачастую острых и злободневных. Это региональная журналистика высокого уровня, которую ценят и уважают телезрители. Уровень доверия к телеканалу СТВ-24 среди населения очень высок, он востребован горожанами, является самым рейтинговым СМИ в Северодвинске.
По данным телекомпании, озвученным в эфире, у АО «СТВ» задолженности по заключенному договору нет и на протяжении всего срока действия договора нарушений АО «СТВ» не имело.
Просим Вас разъяснить причины расторжения Договора и в случае их необоснованности восстановить вещание телеканала СТВ 24 в сетях ПАО «Ростелеком», отозвав заявление о расторжении Договора на трансляцию. В противном случае такие действия провайдера могут быть расценены как ограничение свободы средств массовой информации, что является нарушением Конституции РФ.

Правление Архангельского
отделения Союза журналистов России

31 декабря 2019 г. Архангельск

04 январь 10:39 | : Культура / Скандалы

Главные новости


"Хабаровизация" Плесецка отменяется. Глава района Игорь Арсентьев выходит из ЛДПР!
В следующий раз к Путину пошлём Хинкали. Предновогодний выпуск программы «Сказки бабушки Галины»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (7)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20