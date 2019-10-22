В рамках Arctic Open: В Архангельск приедет выставка известного кино-фотографа Игоря Гневашева

В рамках культурной программы III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open в Архангельске 4 декабря 2019 года начнет работу выставка произведений известного фотожурналиста и фотохудожника Игоря Гневашева «Кино как жизнь, жизнь как кино».
Национальный фонд поддержки правообладателей проводит выставку при содействии Центра социальных инноваций в сфере культуры – победителя программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда В. Потанина. Ознакомиться с экспозицией можно будет в Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова по адресу: Архангельск, улица Поморская, дом 3.
Игорь Иванович Гневашев (1936-2016 гг.) – член Союза журналистов и Союза кинематографистов России, лауреат премии «Золотой глаз России», мастер, которого английское объединение «Фотоэкспедиция» включило в восьмерку лучших фотографов мира. Почти двадцать лет он снимал для журналов «Советский экран» и «Советский фильм», работал на съемках фильмов именитых режиссеров: Сергея Бондарчука, Андрея Тарковского, Эльдара Рязанова, Василия Шукшина, Никиты Михалкова, Леонида Гайдая, Сергея Соловьева и многих других. Большая часть творчества фотожурналиста – это жизнь отечественного кинематографа, насыщенная «эмоциями и интонациями». Зачастую его фотографии со съемок фильмов становились визитной карточкой будущих киношедевров.
НФПП уже показывал работы Игоря Гневашева в Светлогорске, Витебске, Праге, Владикавказе и Грозном. Творчество выдающегося мастера вызывает неизменно высокий интерес. Организация выставок стала возможной благодаря вдове фотожурналиста Людмилы Буровой. Именно она подарила фонду исходные материалы – десятки тысяч фоторабот, часть которых теперь можно будет увидеть и в Архангельске.
Торжественное открытие выставки в Архангельске состоится 4 декабря в 13:30. Экспозицию представят Людмила Бурова и исполнительный директор НФПП Наталья Гойденко.
Выставка продлится до 25 декабря 2019 года. Вход свободный.