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Когда в Архангельске стреляют?

Теперь каждое воскресенье «Поморская АРТель», что на архангельском «Арбате», будет отмечать символическое окончание недели выстрелом из стилизованной пушечки.

Слово изданию «Регион29»:

- Еженедельно по воскресеньям в 12:00 на проспекте Чумбарова-Лучинского перед воротами купеческого дома настоящий пушечный выстрел будет возвещать о завершении очередной недели на поморской стороне.

В минувшее воскресенье стилизованные персонажи вывезли коч и организовали большой хоровод, а все желающие могли сфотографироваться на фоне купеческого дома, коча, пушки и с участниками мини-праздника.

Культурное новшество от «Поморской АРТели» призвано украсить воскресный день Архангельска и оживить историческую улицу. Это очередное событие в рамках реализации проекта АГКЦ «Поморское счастье», который в 2019 году вошёл в число победителей конкурса министерства культуры Архангельской области по развитию туризма в регионе.

В следующее воскресенье домочадцы купеческого дома вновь приглашают гостей и расскажут о том, какие культурные программы ждут гостей в «Поморской АРТели». (6+)

 

 

11 ноябрь 13:02 | : Культура

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