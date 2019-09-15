Когда в Архангельске стреляют?

Теперь каждое воскресенье «Поморская АРТель», что на архангельском «Арбате», будет отмечать символическое окончание недели выстрелом из стилизованной пушечки.
Слово изданию «Регион29»:
- Еженедельно по воскресеньям в 12:00 на проспекте Чумбарова-Лучинского перед воротами купеческого дома настоящий пушечный выстрел будет возвещать о завершении очередной недели на поморской стороне.
В минувшее воскресенье стилизованные персонажи вывезли коч и организовали большой хоровод, а все желающие могли сфотографироваться на фоне купеческого дома, коча, пушки и с участниками мини-праздника.
Культурное новшество от «Поморской АРТели» призвано украсить воскресный день Архангельска и оживить историческую улицу. Это очередное событие в рамках реализации проекта АГКЦ «Поморское счастье», который в 2019 году вошёл в число победителей конкурса министерства культуры Архангельской области по развитию туризма в регионе.
В следующее воскресенье домочадцы купеческого дома вновь приглашают гостей и расскажут о том, какие культурные программы ждут гостей в «Поморской АРТели». (6+)