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Рванем гармонь? "Сметанинские встречи" в Архангельске

15 октября в Архангельске стартует основной этап Всероссийского фестиваля – конкурса молодых исполнителей на национальных гармониках «Сметанинские встречи». Выступление  музыкантов в 4 возрастных группах пройдут в течение двух дней. Праздничный гала-концерт закрытия фестиваля состоится 17 октября в 18:30 в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова.

Напомним, что открытие фестиваля народного творчества прошло в сентябре в дни торговой Маргаритинской ярмарки. Тогда же  в областной библиотеке им. Н.А. Добролюбова и Доме народного творчества открылись две выставки, посвященные истории гармони и творчеству северного музыканта Сергея Сметанина.

Гармонь в Поморье пользуется неизменной популярностью. Музыку композитора и гармониста – виртуоза, уроженца села Красноборск Сергея  Сметанина, исполняют на конкурсах, его манеру  игры многие стараются изучить и перенять.
15 октября в Архангельск приедут 54 музыканта в возрасте от 7 до 35 лет, чтобы продемонстрировать свое мастерство игры на этом инструменте.
Это представители нескольких  республик: Северная Осетия-Алания, Мордовия, КОМИ, Татарстан, российских городов: Воронеж, Курск, Москва, Вологда, Санкт-Петербург, Ливны Орловской области. Архангельский регион будут защищать гармонисты из  Северодвинска, Котласа, Архангельска, Каргополя, Вельска, Виледи.

Прослушивание конкурсантов пройдет  15 и 16 октября на концертной сцене Дома народного творчества по адресу пл. Ленина, 1. Вход свободный.
Музыкантов в 4 возрастных категориях  и  номинации «Ансамбли» оценит компетентное жюри под руководством Анатолия Ивановича Цепа, заведующего  отделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области культуры.
Совсем юные гармонисты сыграют по два разножанровых  произведения, а  опытные исполнят обязательные пьесы Сергея Сметанина с оркестром русских народных инструментов Архангельского музыкального колледжа под управлением Бориса Михайловича Мацегоры.
Захватывающим музыкальным рингом можно назвать выступление конкурсантов в номинации «Ансамбли». Ансамблевая игра - это коллективное исполнение, поэтому артистическая ответственность каждого исполнителя значительно выше, чем при игре соло. 
В этой номинации посоревнуются  дуэты талантливых молодых музыкантов Сергея Громова из Карелии и северодвинца Сергея Петрова,  которые исполнят редкие произведения Сметанина; солистов Арсения Синюшкина и Михаила Окуловского из Архангельска;  ребят из Республики Северная Осетия - Алания Икаева Давида, Плиева Ацамаза, Тавитова Виталия, которые выступят в составе ансамбля «Осетия».

В конкурсе примут участие ансамбль «Ливенка» Орловской области и уже знакомая  архангелогородцам заводная тульская группа  «Гармоника-джаз».
В составе ансамбля из Вилегодского района Архангельской области выступит самый юный участник «Сметанинских встреч» - гармонист Матвей Кучин, которому  на днях исполнится семь лет.
В конкурсные дни  будет организована образовательная  и благотворительная  программы фестиваля. 16 октября музыканты дадут ряд концертов: в  Архангельской воспитательной колонии для несовершеннолетних и в областной детской клинической больнице имени П.Г. Выжлецова.
Для преподавателей, участников, гостей  фестиваля пройдёт круглый стол «Гармонь как символ национальных культур и единения народов Российской Федерации» с участием ведущих специалистов России, мастер - классы по основам исполнительства на различных видах гармони.
17 октября  жюри вынесет свой вердикт,  и в этот же день, в 18:30  призеры,  победители и гости  «Сметанинских встреч 2019» выступят в  большом праздничном гала-концерте  на сцене областного театра драмы им. М.В. Ломоносова.
Музыканты не только порадуют зрителей своим мастерством, талантом, творческой энергией, но и продемонстрируют игру на самых разных видах гармони. Это  гусли звончатые и гармонь-хромка, осетинская гармонь, ливенка и  бандонеон, елецкая рояльная и многие другие.
Елецкая гармонь, отмечают организаторы конкурса,  весьма интересна и необычна: справа располагается фортепианная клавиатура, слева спереди бас, сзади аккорд, и все это при игре объединяется, рождая задушевную мелодию. Сыграет на этом инструменте гость фестиваля – один из самых ярких исполнителей России на елецкой рояльной гармони, потомственный гармонист  Андрей Ивлиев, Липецк.
Украсят гала-концерт  гармонисты «золотой десятки» России из старинного северного города Каргополь Владимир Голованов,  Татьяна и Антон Жуковы.
Всероссийский фестиваль - конкурс народного творчества «Сметанинские встречи»  позволит поддержать молодых талантливых гармонистов, познакомит зрителя с лучшими образцами  традиционной северной исполнительской  школы, музыкального народного творчества со всей России. А гармонь будет на этом празднике главной героиней -  «символом  единения народов России».

    

14 октябрь 07:41 | : Культура

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