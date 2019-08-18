Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Осторожно, Михалков! Северодвинским ветеранам зачем-то показывают плохое кино

Изначально это было хорошее начинание – проект «Хорошее кино для мудрых людей». Под мудрыми людьми подразумевались ветераны, показы для них организуются бесплатно. Организатор – администрация Северодвинска.

Но вот анонс на октябрь от начальника управления культуры и туризма администрации города корабелов Елены Михайленко – ветеранам покажут всю трилогию «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова.

Если первый фильм, пусть и встретил неоднозначную отечественную критику (многие посчитали, что сын в художественной форме пытался оправдать подлости папы-гимнописца в трудные времена Большого террора), но все-таки удостоился престижной премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке» (а точнее «спасибо вам за вашу перестройку), то обе части «УС-2» были буквально размазаны рецензентами и прогорели в прокате.

 Особенно негативная реакция шла как раз от ветеранов Великой Отечественной войны, и так неизбалованных в последние годы качественной кинопродукцией о днях своей героической молодости. Ветераны города Фрязино после премьерного показа первой части «УС-2» на День Победы назвали фильм Михалкова «великим обманом и подлостью» - Такой мерзости о Великой Отечественной войне мы еще не видели.

По оценкам профессиональной кино-прессы «Утомленные солнцем—2» вошли в список худших фильмов первого десятилетия XXI века.

Особо настораживает, что северодвинских ветеранов собираются мучать тринадцати серийной версией этого «шедевра» на семи сеансах во Дворце молодежи «Строитель».

Впрочем, ситуацию с бесплатными показами в октябре спасает показ вполне приличной мелодрамы «Ехали два шофера» Александра Котта (в анонсе почему-то названной приключенческой комедией), который состоится 29 октября по тому же адресу в 10.00 утра (красный зал).

В этом случае от всего сердца желаем дорогим ветеранам приятного просмотра.    

05 октябрь 08:20 | : Культура / Скандалы

Главные новости


Архангельская область: Перевод со шведского. Как Грета Тунберг подвела поморский мусорный протест
За всё отвечает Президент? Что на самом деле происходит в Сольвычегодске (паралич местной власти)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (48)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20