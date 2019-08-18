Осторожно, Михалков! Северодвинским ветеранам зачем-то показывают плохое кино

Изначально это было хорошее начинание – проект «Хорошее кино для мудрых людей». Под мудрыми людьми подразумевались ветераны, показы для них организуются бесплатно. Организатор – администрация Северодвинска.
Но вот анонс на октябрь от начальника управления культуры и туризма администрации города корабелов Елены Михайленко – ветеранам покажут всю трилогию «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова.
Если первый фильм, пусть и встретил неоднозначную отечественную критику (многие посчитали, что сын в художественной форме пытался оправдать подлости папы-гимнописца в трудные времена Большого террора), но все-таки удостоился престижной премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке» (а точнее «спасибо вам за вашу перестройку), то обе части «УС-2» были буквально размазаны рецензентами и прогорели в прокате.
Особенно негативная реакция шла как раз от ветеранов Великой Отечественной войны, и так неизбалованных в последние годы качественной кинопродукцией о днях своей героической молодости. Ветераны города Фрязино после премьерного показа первой части «УС-2» на День Победы назвали фильм Михалкова «великим обманом и подлостью» - Такой мерзости о Великой Отечественной войне мы еще не видели.
По оценкам профессиональной кино-прессы «Утомленные солнцем—2» вошли в список худших фильмов первого десятилетия XXI века.
Особо настораживает, что северодвинских ветеранов собираются мучать тринадцати серийной версией этого «шедевра» на семи сеансах во Дворце молодежи «Строитель».
Впрочем, ситуацию с бесплатными показами в октябре спасает показ вполне приличной мелодрамы «Ехали два шофера» Александра Котта (в анонсе почему-то названной приключенческой комедией), который состоится 29 октября по тому же адресу в 10.00 утра (красный зал).
В этом случае от всего сердца желаем дорогим ветеранам приятного просмотра.