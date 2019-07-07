В Сийском монастыре изучено собрание старообрядческого медного литья

В Антониево-Сийском монастыре проведена работа по атрибуции собрания старообрядческой пластики и медной утвари. Об этом ИА «RUSNORD» сообщил наместник монастыря игумен Феодосий (Нестеров).
«Все предметы внесены в фонд церковно-археологической комиссии и будут размещены на экспозиции, которую планируется открыть к 500-летию обители. Над описанием памятников работали сотрудник музея «Малые Корелы» Д. Данилов и мастер крестечного ремесла А. Горюнов», - рассказал отец Феодосий.
«Собрание старообрядческой пластики насчитывает несколько десятков предметов. Это киотные и нательные кресты, большие праздничные створы, иконы, украшенные многоцветной эмалью, отлитые в губерниях Центральной России. Самые ранние памятники датированы XVIII веком. Медная утварь – рукомойники, братыни, ковши, после несложной реставрации составят выставочный комплекс, посвященный бытовому и хозяйственному укладу монашеской жизни в XIX – начале XX века» - отметил отец наместник.
Напомним, ранее фонд церковно-археологической комиссии монастыря пополнился находками из урочища Волкозеро - места гибели священномучеников Вениамина, архимандрита Соловецкого и Сийского и иеромонаха Никифора. Среди обретенных предметов – фрагменты оплавившихся стеклянных сосудов, бутылочка для хранения елея, хозяйственная утварь, инструмент для ремонта медной и оловянной посуды.
Несколько лет реликвии находились в архиве Николая Васильевича Суханова (1945 – 2016 гг), директора музея новомучеников и исповедников Архангельской земли, руководителя братства Св. Архистратига Михаила. В конце августа братство приняло решение передать находки обители.
(на фото www.syamon.ru: Икона «Огненное восхождение святого пророка Божьего Илии» из собрания церковно-археологической комиссии Антониево-Сийского монастыря)