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Архангельское епархиальное братство передало Сийскому монастырю находки с места гибели новомучеников

Среди обретенных предметов – фрагменты оплавившихся стеклянных сосудов, бутылочка для хранения елея, хозяйственная утварь, инструмент для ремонта медной и оловянной посуды. Об этом ИА «RUSNORD»  сообщил исполняющий обязанности наместника Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря игумен Феодосий (Нестеров).

«Все они были обнаружены в 2015 году в ходе обследования места последнего пребывания архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора в урочище Волкозеро. Несколько лет реликвии находились в архиве Николая Васильевича Суханова (1945 – 2016 гг), директора музея новомучеников и исповедников Архангельской земли, руководителя братства Св. Архистратига Михаила. Сейчас, братство приняло решения передать находки в фонд обители», - рассказал отец Феодосий. - После описания и несложной реставрации реликвии будут включены в фонд церковно-археологической комиссии монастыря, а в будущем представлены в экспозиции, посвященной истории обители и ее подвижников в самый драматический период - первой трети XX века», - отметил отец Феодосий.

Напомним, что архимандрит Вениамин (Кононов) - настоятель Свято-Троицкой Антониево-Сийской обители с 1912 по 1917 год. Затем три года был настоятелем Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Летом 1926-го вместе с иеромонахом Никифором (Кучиным) поселился на Волкозере, рядом с кельями соловецких монахов, живших в лесах по течению реки Лодьмы. 17 апреля 1928 года сожжены заживо в своей избушке.

Во время установки памятного креста на Волкозере в июле 2015 года Николай Васильевич Суханов рассказал о святых: «Архимандрита Вениамина почитают не только на Соловках. Он был предпоследним настоятелем в Сийском монастыре, и в Кожеезерской обители его поминают добрым словом. В 1920 году, через месяц после взятия Архангельска частями Красной Армии, на Соловки прибыла комиссия с особыми полномочиями. В первую очередь арестовали архимандрита Вениамина и казначея иеромонаха Никифора. Они были отправлены в Холмогорский концлагерь, но Господь не попустил им погибнуть в этом расстрельном месте - через два года они возвращаются в Архангельск. Соловки в это время советская власть превращает в тюрьму всероссийского масштаба».

По словам Николая Суханова, архимандрита Вениамина не отпускала надежда устроить монастырскую жизнь заново. Летом 1926 года послушник Соловецкого монастыря Степан Антонов предложил монахам переехать в окрестности деревни Часовенской. За два месяца Степан с другим послушником Прокопием Гулиным построили на Волкозере монашескую избу. «Два с половиной года монахи жили в уединении, только периодически их навещал Степан Антонов, - продолжил Николай Суханов. - На соседнем Лодьмозере, построили себе избушку соловецкие монахи Алипий и Гедеон. По речке Колозьме «сели» еще несколько монахов. Кроме того, на Лодьмозеро, Тельдозеро и озеро Боброво под конвоем были приведены соловецкие монахи, которые сами не хотели уезжать с острова. Так сама Советская власть поспособствовала тому, чтобы образовались «потаенные Соловки». Но враг рода человеческого, как известно, не дремлет. Он внушил двум молодым людям из деревни Часовенской, что у монахов должно быть богатство и их легко можно ограбить. Комсомолец Владимир Иванов и местный «деревенский дурачок» Степан Ярыгин украли у охотника-промысловика винтовку и подошли к избушке утром. Стрелял Иванов, через окно, почти в упор, и смертельно ранил архимандрита Вениамина. Внутрь избушки убийцы войти не смогли, «их обуял какой-то страх» (так они показали на суде), но в сенях нашли керосин и подожгли избу».

Монахов похоронил Степан Антонов. «Хорошо понимая, чем грозит ему настойчивость, он добился от архангельской милиции, чтобы провели следствие. Убийц арестовали и судили, они из лагерей не вышли, оба умерли «нехорошей" смертью», — рассказал Николай Суханов.

Пеподобномученики Архимандрит Вениамин (Кононов) и иеромонах Никифор (Кучин) включены в Собор святых Архангельской митрополии, который отмечается 1 ноября. Празднование в 2018 году благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Всего в Собор вошли 91 угодник Божий: 29 святых XIV—XVIII веков и 62 новомученика XX века.

На фото www.syamon.ru : предметы найденные на месте гибели архимандрита Вениамина (Кононова) и иеромонаха Никифора (Кучина).

 

26 август 14:18 | : Будни / Верую

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