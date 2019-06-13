Жила-была сучка. Рецензия на фильм «Королева сердец» Мэй эль-Туки

Я редко пишу рецензии на иностранные фильмы. А уж на европейские так вообще… это чуть ли ни первая.
Но забрало. Это совсем не значит, что кино выдающееся и обязательное к просмотру. Просто есть, о чём говорить.
В Северной Европе (место имеет значение и по картинке, и по менталитету главных героев) живёт образцовая и успешная даже по их меркам семья. Солидная работа (она – социальный юрист, он – практикующий врач-инфекционист), соответственно, и достаток, большой дом на природе (а природа строгая, скандинавская, располагающая не к страстям, а созерцанию и осмыслению), две девочки, на вид погодки. Короче, что ещё надо, чтобы встретить старость (респект Чёрному Абдулле).
Один очень важный для меня штрих. Главным героям, семейной паре, на вид близко к полтиннику. И при этом у них для их возраста достаточно активная сексуальная жизнь. То есть, если жена даёт мужу намёк, что сегодня она не против, он откликается. Ну да, иногда может сослаться на усталость, всё-таки дорога из города… но видно, что это не в системе отношений. И жена понимающая, наверное, подружки-одногодки успели с ней поделиться собственным опытом… как оно бывает в бальзаковском возрасте. Напоминаю, это холодный север… да её супруг просто скандинавский секс-машин!
Но успешная в профессии дама хочет большего. Рассматривает своё стареющее тело в зеркале… ничего пока… но когда, если не сейчас?! Пытается разнообразить супружеский секс садо-мазо – лупит в процессе любви мужа по щекам почём зря, а он не понимает, чего она хочет. Неужели у них на инфекционном не преподавали основы сексологии хотя бы в зачатках?! Вопрос к скандинавской высшей школе…
Если кто-то читал популярную литературу на эту тему (типа «Спид-инфо»), он знает – для решения подобной проблемы неплохо будет, если в жизни такой парочки появится кто-то третий. Или развесёлый друг семьи без комплексов, или подружка с лесбийскими наклонностями, интимные отношения заиграют новыми красками. И не надо вытаращивать глаза и брезгливо морщиться, такова жизнь (по Фрейду).
Так оно и происходит. Но на то и драматургия – в виде третьего в семье появляется Густав, сын мужа от первого брака. Давнего брака, отцу приходится знакомиться с ним заново, до этого парень жил в другой стране.
При таком развитии событий зритель вправе ждать длинной и поучительно истории, как с трудом мальчишка вписывается в окружающую среду, сходится со сводными сёстрами, понимает (прощает) отца, начинает принимать его новую жену… стоп, это история из советского фильма. Мы же имеем дело со скандинавами, пережившими сексуальную революцию. Причём вынужденную, не ради разврата, а для подъёма рождаемости. А это таки- накладывает отпечаток на некоторых представителей северной нации.
У Густава всё идёт на удивление гладко. Проходит совсем немного времени, и сёстры от него уже не отлипают, он для них лучший дружок. С отцом посложнее… но это скорее конкуренция двух самцов, пусть пока и на подсознательном уровне. Да-да, именно самцов, пусть парень и не закончил ещё школу, но внешне он вполне половозрел.
Анна ведёт себя не только как мудрая хозяйка дома, но и как опытный семейный (подростковый) психолог. Несколько отсылов в её рабочий кабинет демонстрируют, что она не боится нестандартных решений, соотнося их с каждой конкретной ситуацией.
Но мы-то с вами знаем… лечить чужие мозги легко, а ты свои попробуй.
Появление юного самца попадает на благодатную почву её… назовём это поэтично – последней женской весны. А уж когда он приводит в дом подружку, и явно не для решений домашних заданий, это как спуск тетивы у боевого арбалета. Причём отец относится к происходящему вполне благосклонно – подрос сынуля.
Зато мачеха получает сигнал – клиент дозрел. Не знаю глубинный замысел авторов ленты, но мне показалось, что и Густав привёл девчонку не просто так, он как бы маякнул похотливой тёте – я готов ко всему.
Но дальше… В атмосфере фильма с этого момента навязчиво звучит мотивчик – эта непотребная Анна совратила, по сути, ребенка. Такое обвинение бросает ей в лицо родная сестра, обо всём догадавшаяся, она даже обрывает общение между их детьми.
И вот тут у меня возникают серьёзные сомнения – а уж так ли невинен шустрый пацан Густав? Простите за подробности, но в далёкой юности автор этих строк побывал примерно в таком же положении – в опытных руках взрослых тёть, слава богу, без родственных интриг. И хорошо помнит своё поведение, когда ЭТО случилось с ним в первый раз. Нам же показывают многоопытного, пусть и юного самца, который то уверенно ставит мачеху в коленно-локтевую позицию, то со вкусом делает ей куннилинг. Северный Бандерос, да и только!
Я не в курсе, в каком возрасте в Скандинавии подросток переходит грань между дитём и пацаном. Мы все разные, чтобы там не говорили поборники мультикультуризма. Четырнадцать лет назад по российским теле-ток-шоу прокатилась история любви юной москвички и таджикского гастарбайтора, все ещё умилялись – «чисто Шекспир». И было чему – этот южный Ромео лицом и статью выглядел как пионер. Но в паспорте ему было двадцать! Это не юный влюблённый, поражённый стрелой амура, а конь с яйцами, хотя и ростом с жеребёнка, стащивший трусы с одиннадцатилетней дуры из неблагополучной семьи… в любой правильной зоне такому место в «петушатнике» (читайте «Скотный двор в прямом эфире»).
Ну и ладно. В датском случае ничего страшного не произошло – два отдающих себе отчёт человека получили то, что хотели – он попробовал опыт, она молодость – в дураках, разве что, муж (ну, это как обычно).
Но дальше события развиваются совсем уж по-скандинавски. Густав объявляет отцу о соитии с мачехой. Зачем? Тут вопрос. Вряд ли этот парень грезит о серьёзных отношениях с дамой предпенсионного возраста. Скорее, отомстить отцу, уколоть побольнее, выставить себя конкурентом по койке. За что? Да за всё сразу. Но папа-лох верит убеждениям своей психологини-жены, которая с профессиональным мастерством переводит обвинения в свой адрес в область неудовлетворённых подростковых фантазий. Делает это расчётливо и цинично. Всё заканчивается трагически. Для Густава. Ну, не сучка?!
И я уже не верю в искренность её истерики при известии о смерти пасынка. Скорее, такая особь с облегчением вздохнёт – семья сохранена, нет пацана – нет и проблем. Муж как-то быстро успокаивается, переживают только сёстры. Главное, что эта история не отразилась на благосостоянии семьи… а вопросы морали и нравственности в современном обществе часто вторичны.
Всё-таки мы очень разные со скандинавами.
И слава богу!
Леонид Черток