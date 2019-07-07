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"Культурный пиар" на Кинофестивале ARCTIC OPEN в Архангельске

В рамках III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open пройдёт обширная образовательная программа. Первым её событием станет семинар «Культурный пиар, использование видео как средства продвижения культурных институций». Он состоится в один из дней проведения Маргаритинской ярмарки в Архангельске – 21 сентября.

Часто бывает, что хорошие и интересные идеи учреждений культуры, общественных организаций и НКО не находят отклика у читателей и зрителей, потому что в информационном шуме современному человеку сложно распознать по-настоящему полезный для него проект.

Организациям культуры для того, чтобы угнаться за современной аудиторией, нужно рассказывать о своём учреждении новыми способами. Как сделать работу эффективной расскажут те, кто уже преуспел в этом.

«Участники познакомятся с опытом создания художественных экспозиций с использованием видеоматериала, научатся создавать рекламные видеоролики, интервью, сюжеты, вести онлайн трансляции и многое другое», - рассказала организатор мероприятия, руководитель Архангельского центра социальных инноваций в сфере культуры Людмила Комаровская.

Принять участие в семинаре приглашают специалистов учреждений культуры, образования, НКО, общественных организаций, работающих в сфере культуры и просвещения в Северо-Западном федеральном округе.

Эксперты из рекламных компаний, библиотеки имени Добролюбова и других культурных учреждений проанализируют работу с видеоконтентом в организациях Архангельской области, расскажут о видах рекламы и покажут примеры удачных проектов.

Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке https://csiarkhangelsk.timepad.ru/event/1036573/.Регистрация обязательна.

Организатором мероприятия выступает Центр социальных инноваций в сфере культуры - победитель программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда В.Потанина.

Проведение III Международного кинофестиваля стало возможным благодаря победе проекта в первом конкурсе Президентских грантов на развитие гражданского общества 2019 года, поддержке регионального Министерства культуры и Северного (Арктического) федерального университета.

  

26 август 14:25 | : Культура

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