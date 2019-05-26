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Продолжаются работы над проектом охранной зоны Кенозерского парка

Сотрудники научного отдела в рамках работы над проектом охранной зоны Кенозерского национального парка провели обследования природных комплексов в Каргопольском районе у озёр Варгас и Половинное, в Плесецком районе на территории Самковского участкового лесничества Приозёрного лесничества и возле озера Волоцкое, где пролегал в старину знаменитый Кенский волок.

В результате экспедиций исследователями были выявлены новые местообитания птиц, внесённых в Красную книгу России и Красную книгу Архангельской области: орлана-белохвоста, чеглока и овсянки-ремеза. Обнаружены и охраняемые виды растений: лобария лёгочная, неккера перистая, пальчатокоренник кровавый, венерин башмачок настоящий, телиптерис болотный, кувшинка четырёхгранная.

Сотрудники Парка информировали Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, что на территории Самковского участкового лесничества Приозёрного лесничества в Плесецком районе в лесных кварталах 66,76,77, где в ближайшее время планируются лесозаготовки, обитают и произрастают редкие виды биоты, поэтому данные участки должны быть выведены из зоны сплошных рубок.

Кроме того, ведущим научным сотрудником, начальником отдела изучения природных комплексов и объектов Светланой Дровниной, лаборантом-исследователем Надеждой Самойловой и студентами Пермского государственного национального исследовательского университета Анной Перминовой, Светланой Евдокимовой и Александрой Плешкан осуществлён мониторинг пробных площадок в районе озера Коломенское и Сяргозера — местах произрастания венерина башмачка настоящего.

Все побеги на старых пробных площадях были пронумерованы для учётов в последующие годы, проведены промеры высоты, длины листа, размера губы у цветущих особей. Исследования показали стабильность популяций.

Были выявлены неизвестные ранее места произрастания редкой орхидеи. «Поиск новых мест произрастания венерина башмачкасущественно расширил зону находок: проведено описание и промеры побегов на территории вплоть до озера Кижозера. В общей сложности в районе Коломинских озёр описано более 600 побегов Cypripedium calceolus, в районе Сяргозера — 260 побегов. Кроме того, обнаружено новое место произрастания nелиптериса болотного, дремлика широколистного», — отметила Светлана Дровнина

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24 июль 12:44 | : Культура

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