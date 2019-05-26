В Архангельске духовые оркестры как всегда в День ВМФ

В День Военно-Морского Флота России с 26 по 28 июля в Архангельске пройдет VIII фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд». В этом году праздник посвящен 115 – летию со дня рождения Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.
Выступления военных музыкантов и духовых оркестров в День Военно-Морского флота давно стали визитной карточкой архангельского праздника, символом доблести и славы.
В этом году фестиваль соберет почти 200 музыкантов из 13 коллективов Санкт-Петербурга, Севастополя, Вологды, Костромы, Котласа, Архангельска и Северодвинска. Это как профессиональные военные оркестры, так и любительские коллективы духовых инструментов.
В течение трёх дней музыканты выступят на уличных площадках Новодвинска и Архангельска. В День ВМФ примут участие в торжественном прохождении войск по проспекту Троицкий, откроют торжественный вечер «Во славу Флота и Отечества!» в театре драмы им. М.В. Ломоносова.
Традиционный фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» проходит при поддержке регионального министерства культуры, организатор – областной Дом народного творчества.
Впервые в Архангельск приедут военные оркестры национальной гвардии Российской Федерации из Севастополя и поселка Лебяжье Ленинградской области.
Севастопольский оркестр основан в 2014 году после включения Республики Крым и города Севастополя в состав России. С первых дней формирования нового коллектива военным оркестром руководит выпускник Института военных дирижеров капитан Таев Валентин Александрович. Коллектив очень востребован и популярен среди крымчан всех возрастов.
Вновь встретятся с северянами музыканты Костромской Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко,
оркестр духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» из Вологды, котласский коллектив самодеятельных музыкантов.
Участниками «Дирекцион – Норд 2019» станут и молодые архангельские таланты: ансамбль «Arctic band», шоу барабанщиков 44 DRUMS и духовой оркестр Архангельского морского кадетского корпуса имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Юные кадеты впервые сыграли с профессиональными музыкантами в 2015 году.
Первыми примет фестиваль «Дирекцион – Норд» столица Поморья. 26 июня в 18:00 в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова состоится торжественный вечер-концерт «Во славу Флота и Отечества!», посвященный 115-летнему юбилею Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза, уроженцу Архангельской области Н.Г. Кузнецова, Дню Военно-Морского Флота России и открытию VIII фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд».
26 июля в 20:00 на Комсомольской площади Новодвинска выступит Севастопольский военный оркестр национальной гвардии Российской Федерации с программой популярных, эстрадных произведений советских, российских и зарубежных композиторов, среди которых известные песни «Севастопольский вальс», «Вечер на рейде», «Мы желаем счастья вам».
Живое музыкальное сопровождение Дня ВМФ – особая традиция в Архангельской области.
27 и 28 июля каждый коллектив продемонстрирует своё мастерство в сольных дефиле-парадах на открытых площадках Архангельска. Зрители увидят настоящее шоу, где будет место, как строгой военной выправке и дисциплине, так и актерскому мастерству и музыкальной шутке.
27 июля программа «Дирекцион-Норд» начнется в 14 часов на площади перед Архангельским драматическим театром. Среди участников большого концерта оркестр духовых инструментов города Вологды «Классик-модерн бэнд» и духовой оркестра Котласского Дворца культуры.
В День Военно-Морского Флота, 28 июля духовые оркестры примут участие в торжественном митинге «Морская дорога Победы», который начнется на площади Мира в 12 часов. А затем колонна пройдет маршем по центральному проспекту города в составе войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы.
28 июля еще раз можно будет увидеть выступления участников VIII фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион – Норд». С 15 часов на Красной пристани и площади перед Архангельским театром драмы музыканты продемонстрируют публике виртуозное мастерство исполнения, безупречную выправку, сложные перестроения под динамичные ритмы и зажигательные биты.
Серебряные звуки духовой музыки задают пульс жизни, дарят хорошее настроение и оптимизм, поэтому выступление военных оркестров под открытым небом – это всегда праздник, на котором каждый сможет ощутить себя в центре событий.