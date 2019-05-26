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В Архангельске духовые оркестры как всегда в День ВМФ

В День  Военно-Морского Флота России с 26 по 28 июля в Архангельске пройдет VIII фестиваль военных  духовых оркестров  «Дирекцион-Норд».  В этом году праздник посвящен 115 – летию со дня рождения Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза Николая  Герасимовича  Кузнецова.

 

Выступления военных музыкантов и духовых оркестров в День Военно-Морского флота давно стали визитной карточкой  архангельского праздника, символом доблести и славы.
В этом году фестиваль соберет  почти 200 музыкантов из 13 коллективов  Санкт-Петербурга, Севастополя, Вологды, Костромы, Котласа, Архангельска и Северодвинска. Это как профессиональные военные оркестры, так и  любительские коллективы духовых инструментов.

В течение трёх дней музыканты выступят на уличных площадках Новодвинска  и Архангельска. В День ВМФ примут участие в торжественном прохождении войск по проспекту Троицкий,  откроют торжественный вечер «Во славу Флота и Отечества!» в театре драмы им. М.В. Ломоносова.
Традиционный фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд» проходит при поддержке регионального министерства культуры, организатор – областной Дом народного творчества.

Впервые в Архангельск приедут  военные оркестры национальной гвардии Российской Федерации  из Севастополя и поселка  Лебяжье Ленинградской области.
Севастопольский оркестр основан в 2014 году после включения Республики Крым и города Севастополя в состав России. С первых дней формирования нового коллектива военным оркестром  руководит выпускник Института военных дирижеров капитан Таев Валентин Александрович. Коллектив очень востребован и  популярен среди крымчан всех возрастов.
Вновь встретятся с северянами  музыканты Костромской  Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко,
оркестр духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» из Вологды, котласский  коллектив самодеятельных музыкантов.
Участниками  «Дирекцион – Норд  2019» станут  и молодые архангельские таланты: ансамбль «Arctic band»,  шоу барабанщиков 44 DRUMS и духовой оркестр Архангельского морского  кадетского корпуса имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Юные кадеты впервые  сыграли с профессиональными музыкантами в 2015 году.
Первыми примет фестиваль «Дирекцион – Норд»  столица Поморья. 26 июня в 18:00  в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова состоится торжественный вечер-концерт «Во славу Флота и Отечества!», посвященный 115-летнему юбилею Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советского Союза, уроженцу Архангельской области  Н.Г. Кузнецова, Дню Военно-Морского Флота России и  открытию VIII фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд».
26 июля в 20:00  на Комсомольской площади Новодвинска выступит Севастопольский   военный оркестр национальной гвардии Российской Федерации с программой популярных, эстрадных  произведений советских, российских  и зарубежных композиторов, среди которых известные песни  «Севастопольский вальс»,  «Вечер на рейде», «Мы желаем счастья вам».

Живое музыкальное сопровождение Дня ВМФ – особая традиция в Архангельской области.

27 и 28 июля каждый коллектив продемонстрирует своё мастерство в сольных дефиле-парадах на открытых площадках Архангельска. Зрители увидят  настоящее шоу, где будет место,  как  строгой военной выправке и дисциплине,  так и актерскому  мастерству и музыкальной шутке.
27  июля программа «Дирекцион-Норд» начнется в 14 часов на площади перед Архангельским драматическим театром.  Среди участников большого концерта  оркестр духовых инструментов города Вологды «Классик-модерн бэнд» и духовой  оркестра Котласского Дворца культуры.  
В День Военно-Морского Флота, 28 июля духовые оркестры примут участие в торжественном митинге  «Морская дорога Победы», который  начнется на площади Мира в 12 часов. А затем колонна пройдет маршем по центральному проспекту города в составе войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы.

28 июля еще раз  можно будет увидеть выступления участников VIII фестиваля военных духовых оркестров «Дирекцион – Норд».  С 15 часов на  Красной пристани и площади  перед Архангельским  театром драмы музыканты  продемонстрируют публике  виртуозное мастерство исполнения, безупречную выправку,  сложные перестроения под  динамичные ритмы и зажигательные биты.

Серебряные звуки духовой музыки задают пульс жизни,  дарят  хорошее настроение и оптимизм,  поэтому выступление военных оркестров  под открытым небом – это всегда праздник, на котором  каждый  сможет ощутить себя  в центре событий.

    

15 июль 16:15 | : Культура

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