ОНФ предлагает украсить архангельские дворы деревянным "фольклором"

Представители Общероссийского народного фронта направили в муниципалитеты Архангельской области обращения с просьбой оказать содействие работающим в традиционных северных техниках мастерам в получении лицензий на продукцию. В таком случае изделия местных умельцев можно использовать при благоустройстве городской среды, что, по мнению общественников, благоприятно скажется на облике дворовых и общественных территорий.
Учитывать при благоустройстве городской среды климатические и исторические особенности региона предложила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина во время своей поездки по Архангельской области. На расширенном совещании 2 июля она отметила, что инфраструктурные решения, принимаемые в Москве и Санкт-Петербурге, не подходят для северного климата. А установка во дворах и общественных территориях деревянных качелей и скамеек позволит сформировать образ Русского Севера. Калинина призвала муниципальные власти проработать вопрос о поддержке местных производителей и мастеров, которые изготавливают такие изделия.
«Это прекрасная идея, которую необходимо воплотить в жизнь не только в Архангельске, но и в других городах региона, – считает член регионального штаба ОНФ Сергей Альбицкий. – Деревянное исполнение в исконно северном стиле скамеек, площадок, качелей, несомненно, придаст городам уникальный вид».
Впрочем, стоит отметить, что наблюдатели не уверены в то, что любой архангельский двор подходит для деревянного фольклора подобного типа, и предлагают подходить к каждой территории индивидуально.