Сумчатые. Рассказ Анатолия Беднова

Заходящее солнце, пробивалось сквозь тюлевые занавески, и узорчатая тень их ложилась на противоположную окну стену комнаты, дверь, платяной шкафчик. Мальчик разглядывал причудливые цветы и листья занавесочной тени, накладывавшиеся на декоративный орнамент обоев. Рядом с его детской кроваткой сидел папа, склонившись к изголовью, и спрашивал Сашу:
- Тебе снова приснился тот же сон? Расскажи о нем. Не бойся…
- Опять приходил этот дядя и смотрел на меня, - Саша поежился под одеялом, хотя в комнате было тепло. – Он сидел вот так, как сейчас ты, и глядел на меня молча. У него вот такие глаза, - он пытался изобразить глаза неизвестного существа, приподымая веки и оттягивая их уголки.
- Удлиненные, да?
- Ага. Черные и длинные. И голова у него не как у обычного человека. Она…ну как сказать… Немножко вытянута назад, - он провел ладонью ото лба к затылку. – Она такая удлиненная сзади.
- Продолговатая? – уточнил папа.
- В общем да. У него еще руки длинные и пальцы. Длинней, чем у тебя, - он ткнул указательным пальчиком в папину руку. – Гораздо длиннее.
- Он говорил что-нибудь тебе? – оживился папа.
- Да нет же! Я в который раз говорю: молчит и смотрит на меня внимательно. Даже страшно становится от его взгляда.
- Взгляд злобный? Или просто неприятный?– поинтересовался отец.
- Да нет. Внимательный такой.
- Проницательный, - добавил папа.
- Наверное…
- И что тебе потом снилось?
- Он провел рукой над моей головой. Я испугался и хотел вскрикнуть. А у него рот вот так расплылся в улыбке, - Саша состроил гримасу. – И тогда он вдруг исчез, как будто в воздухе растворился. И тут я увидел большой город.
- И что это за город? – папа выразительно посмотрел на Сашу.
- Там скалы были…И в них такие пещеры. Круглые. Ну, видно, что не от природы, а люди выдолбили, которые там живут.
- Вроде этого, с продолговатой головой, о котором ты говорил только что?
- Да, они живут там. Еще лесенка такая, ступени в камнях выбиты. Много-много пещерок, одна над другой. Скала – это как дом в десять этажей. А за нею горы такие, высокие, со снежными вершинами. И оттуда дорога к морю ведет. Длинная дорога, через луга, через большой лес. А деревья там – вроде того, которое у нас в горшке растет. Мама купила его мне на день рождения. Только я никак название нерусское выучить не могу.
- Араукария, - напомнил папа.
- Вот-вот. Только они во много раз выше. И еще есть деревья разные, кусты вдоль дороги. А по ней ходят повозки с такими большими колесами, - мальчик поднял руку на приличной высоте от пола. Сплошные, без спиц. Они что-то везут. Товары, наверное…
- И куда это все везут?
- К морю. В порт. Куда же еще их везти?
- Лошади в них запряжены?
- Не-а. Большие животные вроде лошадей, но не лошади. С хоботками такими, - он пальцами взялся за нос и вытянул его. – Я еще видел в книжке про палеонтологию. Но название тоже забыл. Длинное и нерусское.
- Лес большой?
- Ага!
- А в лесу разбойники? И еще звери дикие?
- Нет, разбойников я там не видел. А звери есть. На львов похожие, с клыками вот такими, - мальчик оскалился, обнажив молочные зубы. – У них когти острые, но они не как у кошки. То есть наш Васька их может убрать, а может выпустить. А у этих нет.
- И откуда ты такие подробности знаешь? Тебе тот человек рассказывал?
- Да, я его про диких кошек спрашивал. И он рассказал все.
- А на каком языке вы общались?
- Я и не знаю. Он и не говорил ничего. Сидит и молчит. Только смотрит. А слова у меня сами собой в голове возникают. Они про кошек рассказал, и про больших зверей вроде слонов. Они на этих лугах пасутся. И про коней с хоботками. И много всякого. Он рассказывал, только ничего не говорил. Рот не открывал.
- Так он мыслями с тобой обменивался что ли?
- Угу.
- Это, сынок, называется телепатией. Явление, непонятное науке, неизученное еще, – папа
посмотрел на часы. Скоро девять вечера. Пора бы Саше засыпать.
- Ну ладно, я пойду. А ты спи.
- Я еще хочу тебе рассказать. Про людей.
- Хорошо, только недолго.
- Да. Они не как мы. Ты это уже знаешь. Руки-ноги такие длинные. Тело само узкое. И еще сумка.
- Через плечо?
- Да я совсем не про то. Сумка как у кенгуру – помнишь, мы с тобой читали? Они там своих детишек…, - он наморщил лоб, пытаясь вспомнить.
- Вынашивают, - подсказал папа.
- Да-да. Он мне еще показал, где у них эта сумка. Задрал вот так свою одежду, - Саша сбросил одеяльце, затем приподнял майку, обнажив худощавый живот. – Вот так!
- А одежда у него какая? – папа изобразил живейшую заинтересованность в разговоре, хотя ему хотелось скорее оставить спаленку сына и усесться у телевизора смотреть новости. – Ну, там цвет, покрой…
- Зеленая и длинная, полы по полу волокутся, - он засмеялся игре слов. – А руки голые. А обувь я не видел, она скрывала ноги, когда он вот так сидел тут. И голова его голая, лысая.
- Ну, вот что, милый. Ты можешь до самого утра мне тут свои сны пересказывать. А между тем уже пора спать. Выспись хорошенько. Помни: тебе ведь через неделю в школу. А там надо рано вставать. Не проваляешься до обеда, как бывало.
- Ага, в первый раз в первый класс, - блаженно улыбнулся Саша и потянулся в постели; папа пригладил его пшеничные, слегка рыжеватые, как у мамы, волосы.
- Так что спи спокойно. Доброй ночи!
Примерно через полчаса мальчик смежил веки.
…Часа в три пополуночи родителей разбудил детский крик и топот быстрых шагов. Встревоженная мать включила торшер. «Опять дурной сон Саше привиделся», - подумал отец, сунул ноги в стоптанные шлепанцы, запахнул халат и вышел в коридор. Навстречу ему бежал взволнованный сын, на ходу протирая глаза:
- Папа, папа! У них опять война. Напали на город!
-У кого война? Кто напал-то? – папа поднял на руки Сашу. – Белая армия? Фашисты?
- Они, - полушепотом произнес сын. – Опять эти в желтой шерсти, маленькие, злые, с большими красными глазами. У них еще хвосты пушистые как у белки, только больше.
- Да кто же они?
- Я же тебе рассказывал. Забыл? Шюяллунки, - полупроизнес-полупросвистел Саша.
- Шу..шу..лу, - папа тщетно пытался воспроизвести название неведомого племени.
- Я тебе про них рассказывал. Я даже имя запомнил. Мне его Сумчатый дядя раз двадцать повторил. Шюяллунки!
- Может, тебе температуру смерить? – на пороге стояла мама.
Отец потрогал лоб мальчика и сказал: «Да нет, не надо. Лоб холодный как у меня».
- Может, лекарство успокоительное?
- Не надо, мама, Я сам попытаюсь заснуть, - ответил Саша.
Наутро за завтраком он долго рассказывал про удивительный город на зеленой равнине.
- Там у них вроде как бы столица. Тот город, который в скалах – это маленький городок, в нем немного народу живет. А в Глат-Ине их – и не сосчитаешь!
- Кого их? – мама в недоумении отложила яичницу и испытующе посмотрела на Сашу.
- Ну, их. Жителей. Сумчатых.
- Кенгуру что ли?
- Да людей же! Там дома высокие и крыши у многих вот такие, - мальчик руками изобразил нечто большое и треугольное.
- Как пирамиды? – спросил папа.
- Нет…Основание у них круглое. Колпаки такие.
- Конусы.
- Ага. Вокруг города стена. Башни квадратные, мрачные такие. И с окошками узкими.
- Это бойницы. Как у рыцарских замков в книжке. Помнишь, читали?
-Да. А зубчиков наверху нет. Там ровная площадка. Только бордюр высокий, тебе, наверное, по грудь будет. И они оттуда стреляют. У них трубки длинные металлические, но не ружья, а что-то другое, и они молнии мечут во врагов.
- Шулюков?
- Шюяллунков! Я тоже не с первого раза запомнил. Мне Сумчатый сказал: «Это наши враги с самого начала времени».
- Ну и фантазер же ты у нас растешь, - мама придвинула сыну чашку с какао.
…Позже, когда Саша убежал во двор погулять, мать обеспокоено сказала отцу:
- Может, его к невропатологу отвести? Третий месяц уж одни и те же сказки рассказывает.
- Посмотрим, как дальше будет…- задумчиво ответил отец.
В следующую ночь никто ни на кого не нападал. Все так же шумели деревья странного леса, а Сумчатый народ собирался на берегу великого моря и пел. Красиво пел! Тяжелые волны с рокотом разбивались о прибрежные камни. В лесу ревели звери – сумчатые хищники. Иногда в кустах вскрикивали птицы. К берегу подплывали огромные животные, похожие на тюленей и медленно выползали на гладкие, покрытые водорослями валуны. А на черном небосводе загорались незнакомые созвездия, словно гирлянды на новогодней елке, и диск луны медленно всплывал над зигзагообразным силуэтом горного хребта, и на самых высоких пиках сверкали в лунном свете белоснежные «колпаки». Лунная дорожка ложилась на склоны гор, поросшие лесом долины, темную гладь рек, озер и морских бухт.
Мальчик с удовольствием пересказывал свой сон, словно содержание любимого фильма.
«Ребенок слишком рано начал читать, – думал папа. – Пристрастился, вот и фантазирует».
… Когда Саша пошел в школу, он скоро сделался объектом насмешек одноклассников.
Рассказы про удивительный город Глат-Ин, араукариевые леса, богатый порт Нальанк, диких и свирепых шюяллунков, нападающих обыкновенно ночью, и сумчатого человека Тьёса, от которого исходят все эти басни, мальчишки воспринимали как бред полоумного.
Саша приходил домой заплаканный.
- Тебя побили? Скажи, кто?- испуганно спрашивала мама.
- Никто меня не бьет и вообще трогает! – сквозь слезы говорил школьник. – Они не верят!
Однажды Саша вновь вскочил посреди ночи. Он принялся лихорадочно пересказывать родителям подробности кошмарного сна:
- Там, в этой стране, было наводнение! Река разлилась, вышла из берегов. Затопило все!
- Отчего это, Саша?
- Так лед растаял. Раньше никогда такого потопа не было. Все берега под воду ушли.
- Ледоход, говоришь. Так там холодно?
- Прохладно. Но теплей, чем у нас тут. Ты слушай дальше! Вода уже к скалам подступала. И все люди, кто на равнине живет, в селениях, стали подниматься вверх по каменной лесенке – ты помнишь, я рассказывал тебе? Такая очередь выстроилась, как у нас в магазине, когда колбасу выбрасывают на прилавок! Человек двести-триста, а может и больше – все, кто спасся от наводнения. Так тут и нагрянули эти проклятые…
- Шую…как их там?
- Шюяллунки! Они нападали внезапно, выхватывали людей из очереди своими острыми зубами и когтями и уносили прочь. Кто успел взобраться по лестнице, те спаслись. Вот они бегут, у них хвосты пышные и шерсть желтая, почти рыжая, как у нашего кота…
- Так может, они тоже спасались от наводнения?
- Нет, они-то на возвышенном месте живут. Они людей похищали, чтобы убить и съесть!
После этих кошмарных сновидений решено было отвести ребенка к доктору. А вдруг у него какие-то неполадки с головой? Чем раньше болезнь выявится, тем легче лечить ее.
Врач не обнаружил у мальчика никаких отклонений в психическом развитии.
Приходя из школы, мальчик первым делом брался не за уроки, а доставал из стола толстую тетрадку и рисовал в ней нехитрую карту. Вот столица государства Глат-Ин; вот широкая река Тлиа, которая однажды бурно разлилась и затопила равнину; вот древний скальный город Неркам; вот море; вот большой лес…Буковый лес – он видел бук только на картинке и листья показались ему очень знакомыми. Тут растут араукарии и водятся сумчатые хищники. С каждым разом карта становилась все подробнее. От географии неизвестной страны он перешел к ее истории. Сталкивались разноцветные стрелки, обозначавшие: красные – воинства Глат-Инской империи; синие – иноземные армии. А черные – вторжения ненавистных шюяллунков. Менялись границы царств и республик; появились новые города, а старые обращались в руины; прокладывались дороги…
Пылал закат – и в свете его ярко вспыхивали, словно маяки, конусовидные крыши далеких городов. Шумело море, многовесельные ладьи огибали каменистый мыс, спеша в порт Нальанк. И на берегу неумолчного моря протяжно пели люди в зеленых и желто-лимонных одеяниях. Резцы скульпторов выбивали в скалах лики богов Сумчатого народа.
А потом картины мирной жизни сменялись войнами и бунтами. То восставали дальние провинции, а то из далеких чащ налетали орды беспощадного народа шюяллунков, которые не имеют ничего общего с народом Нъеин (Бесхвостых Сумчатых) и представляют собой остатки древнего вида, господствовавшего много миллионов лет назад в стране – в те времена, когда ледник еще не укрыл тяжелым спудом плато.
- Ему бы стать писателем-фантастом, когда вырастет. Так складно рассказывает, - рассуждала мать. – Будет книжки издавать, вступит в Союз Писателей…
- Лучше бы учился сочинения писать без ошибок, - вздыхал отец. – Вроде и парень начитанный, а с двоек на тройки перебивается. Какой уж там «будущий писатель»…
Однажды отец листал научно-популярный журнал. Ему на глаза попалась статья, излагавшая весьма экстравагантную гипотезу. Согласно ей, человек способен «подключиться» к некоему коллективному разуму Земли и узнать «из первых уст» то, что происходило много тысяч лет назад. И поныне витают в некоей недоступной точнейшим приборам сфере мысли Наполеона, воспоминания Октавиана, сны Иоанна Безземельного и Ричарда Львиное Сердце, думы Аввакума, впечатления первобытных дикарей. И если мозг современного человека имеет особую чувствительность, он сможет получать информацию от этого гигантского разума, хранящего память миллионов людей, живших до нас. После пространной статьи зарубежного автора давался комментарий советского специалиста, который, с позиций марксистско-ленинской философии и передовой отечественной нейрофизиологии, опровергал буржуазные байки. «Мысли людей, а, равно, других разумных существ, если таковые имеются во Вселенной, погибают вместе с материальной оболочкой, а вовсе не становятся частицами некоего мирового мысленного поля, как это утверждают западные приверженцы устаревших идеалистических доктрин».
- А если правы эти иностранные профессора, и мой сын общается с существами, жившими миллионы лет назад? – воскликнул отец, в волнении отложив журнал. Он хотел, было, написать в редакцию журнала, но передумал, боясь, что его сочтут сумасшедшим. А сыну тем временем снились длинные каменные галереи, «взбегающие» по склонам холмов.
«Это у них что-то вроде загородных поместий», – объяснял Саша.
Тьёс когда-то жил в одном из таких длинных дворцов-галерей. Его владения простирались от предместий Глат-Ина до подножий невысоких гор. Там паслись стала слоноподобных животных; там бегали громадные птицы – то ли страусы, то ли журавли величиной со страусов; из диких лесов прибегали поохотиться хищные звери. А люди подстерегали их,
ловили и отвозили в зоопарк Глат-Ина. Там же, в клетках, рядом с травоядными, хищными и пернатыми томились несколько шюяллунков, захваченных во время экспедиции в дремучие чащи, где жили эти бестии. Шюяллунки принадлежали к другому биологическому виду, нежели Сумчатый народ, и, хотя они обладали проблесками разума и передвигались на двух нижних конечностях, их держали в вольерах, как и прочих зверей. Сумчатые поклонялись многим богам. Это были добрые высшие существа, и лишь два из них внушали страх: Бог Ночи, покровитель шюяллунков Окьлин и Хозяин Льдов Илькенг. Мифы Сумчатого народа гласили, что однажды стихия льда погубит этот мир.
…Когда мальчик перешел в третий класс, Глат-Ин и Неркам перестали ему сниться. Не видел он больше дальних гор с заснеженными вершинами, конусовидных крыш добротных домов, четырехугольных крепостных башен, мощенных булыжником улочек.
Как бы страстно он ни желал увидеть Сумчатого человека, загадочный гость не являлся к Саше. Тетрадка, атлас давно исчезнувшей страны, была заброшена и вскоре пропала. А подросший мальчик не горевал о ней. Прошли года, нахлынули новые заботы, радости, горести. Сказочный мир более не прельщал Сашу.
… Спустя примерно двадцать лет постаревший отец сидел в кресле перед компьютером, ожидая электронной весточки от сына. Александр должен был вернуться с работы и связаться с отцом – сын давно уже поселился в чужом городе, и их общение сводилось к телефонным звонкам и электронной почте. Желая скоротать время, отец зашел в Интернет – с тех пор, как сын на пятидесятилетие купил ему компьютер, он частенько захаживал на новостные ленты. И вот, на одном научно-популярном сайте ему неожиданно бросилась в глаза заметка. Палеонтологическая экспедиция, работавшая второй год в Антарктиде, обнаружила в одной из пещер настоящую сокровищницу. Кости удивительных животных: огромных нелетающих птиц – фороракосов, похожих на слонов массивных астрапотериев, древних копытных – литоптерн и макраухений, сумчатых львов и леопардов. Еще там был найден отлично сохранившийся скелет хищного лемура – это была подлинная революция в приматологии! Но настоящей сенсацией был найденный там череп странного существа – по своей значимости для науки это открытие затмило даже «хоббитов» с острова Флорес.
Ученых поразило то, что объем мозга этого аборигена Антарктиды лишь немного уступал человеческому. Не меньше удивило палеонтологов и то, что, судя по строению зубов, это существо принадлежало к подклассу сумчатых! Все эти животные обитали в Антарктиде много миллионов лет назад – в ту пору, когда ледник покрывал лишь высокогорную часть материка. Но больше всего потрясла ученых каменная «мостовая»: гладкие, будто отполированные человеческой рукой базальтовые плиты, почти заросшие мхом, уходили под толщу ледяного панциря. Отец смутно вспомнил детские сны сына. Каменные мостовые, диковинные животные, лишь отдаленно похожие на слонов, лошадей и львов.
«Сумчатые… Разумные сумчатые! Быть такого не может!» Он тотчас отправил сыну электронное письмо, дав ссылку на сайт. Через час пришел ответ:
«Папа! Я все это знал еще в детстве».
Анатолий Беднов