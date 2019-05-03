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Сказка «Репка» в контексте исторической хронологии

1900-е годы. Посадилъ дедъ репку. Продолжение все знают.

 

1910-е годы. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. А потом пришел вооруженный продотряд из города и забрал репку.

 

1920-е годы. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. А потом пришли колхозные активисты, раскулачили деда и забрали репку.

 

1930-е годы. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. А потом пришли из НКВД, посадили дедку, бабку, внучку, жучку, мышку, а репку конфисковали.

 

1940-е годы. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. А потом пришли немцы и отняли репку.

 

1950-е годы. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. А потом деда вызвали в райком и устроили разнос: почему посадил репку, а не кукурузу?

 

1960-е годы. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Но тут вышел указ, и у деда урезали приусадебный участок, на котором росла репка.

 

1970-е годы. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Но вытянуть ее дедка с бабкой не смогли, потому что внучка, жучка, кошка и мышка перебрались из неперспективной деревни в город.

 

1980-е годы. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. А потом нагрянули из ОБХСС, наказали деда за нетрудовые доходы, а репку у него изъяли в пользу государства.

 

1990-е годы. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. А потом приехали бандиты, накостыляли деду и забрали репку.

 

2000-е годы. Взял дед кредит на развитие фермерского хозяйства, посадил репку. Выросла репка большая-пребольшая. А потом приехали судебные приставы и в счет погашения большого-пребольшого долга перед банком забрали и дом, и землю, и репку.

 

2010-е годы. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Только документы на землю переоформить не успел. И теперь на месте его грядки стоит вилла внучки…

 

2019-й год. Посадил дед репку. Но в Грузии. Выросла репка большая-пребольшая. Только Россия её и видела…

Анатолий Беднов  

23 июнь 07:19 | : Культура

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