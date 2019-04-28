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Про Часы. Проект Георгия Гудим-Левковича "Лизины истории"

Лиза часы не очень любит. Вся в меня.

В ее возрасте я часы тоже не носил – никакие вовсе. Потом – вдруг полюбил. Когда расстался с убогой школьной формой и стал носить нормальный костюм, а к нему – подаренный отцом галстук и купленный мамой жилет. Раз есть жилет – то должны быть и часы. Бабушка Лизы и будущая свекровь моей жены была женщиной умной – часы мне покупала. Простенькие, карманные. Но так уж получилось, что они ломались. Оказалось, тоже самое было и у деда, и у отца.

И перестал я носить часы… Появились мобильные телефоны – на них всегда время есть, а если что – по ним и напомнят. Супруга моя (у которой на телефоне тоже система срочного оповещения) привыкла, к тому, что у меня он звонит в любое время. Ну, да и Бог с ним. Потом Лиза выросла, пошла в школу, и спросила: «Папа, а где же твои часы?» Мол, хватит за телефон хвататься – ты уже там не работаешь…

Папа ж может… Папа поискал по сусекам, и нашел – часы, которые ему когда-то были вручены. Правда тогда они сразу забарахлили… Но вот сейчас, после Лизиного завода они нормально отчитывают время. Лиза ими – то есть папиными часами – очень гордится…

 

03 июнь 07:00 | : Культура

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