Северодвинск - город творческий

Игорь Скубенко поздравил северодвинских работников культуры с их профессиональным праздником:
«Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!
В 2008 году вы впервые отметили свой профессиональный праздник, и с тех пор 25 марта стало для всех нас прекрасным поводом, чтобы отдать дань уважения многим поколениям работников культуры - настоящим подвижникам и энтузиастам своего дела.
Вы устраиваете праздники для нас, учите быть духовно щедрыми, дарите нам радость жизни. Совместными усилиями городской администрации, коллективов муниципальных учреждений и энтузиастов культурное пространство города год от года становится богаче и многограннее, появляются новые традиции и при этом бережно сохраняются старые.
Вашими стараниями у взрослых и детей есть широкий спектр возможностей для творческой самореализации. За последнее время в несколько раз выросло количество лауреатов и дипломантов российских и международных конкурсов. Год от года увеличивается и армия северодвинских деятелей культуры, отмеченных высокими государственными, региональными и городскими наградами.
Радует, что в последнее время в нашем городе реализуется всё больше проектов, объединяющих учреждения культуры, грани искусства и общественность. Они вовлекают в творчество тысячи северодвинцев. Уверен, за такими делами - будущее!
От всего сердца желаю вам неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья, большого семейного счастья, новых творческих удач, благополучия и процветания».
Кроме того, глава Северодвинска вручил областные и городские награды людям, внёсшим значительный вклад в сохранение и развитие культурной сферы.
Церемония вручения состоялась в рамках торжественного вечера в городском драматическом театре. Гости с первых шагов погружались в атмосферу праздника - в фойе первого и второго этажей развернулась презентационная программа «Творческий Северодвинск».
Первое театрализованное поздравление со сцены прозвучало от молодёжного театра «Автограф» (Дворец молодёжи «Строитель») Затем на сцену вышел Игорь Скубенко.
- 25 марта - прекрасный повод отдать дань уважения многим поколениям работников культуры - настоящим подвижникам и энтузиастам своего дела. Вы устраиваете праздники для нас, учите быть духовно щедрыми, дарите нам радость жизни. Вашими стараниями у взрослых и детей есть широкий спектр возможностей для творческой самореализации, - отметил в своём приветствии глава города.
Он добавил, что за последнее время в несколько раз выросло количество северодвинских лауреатов и дипломантов российских и международных конкурсов.
- Больше стала армия северодвинских деятелей культуры, отмеченных высокими государственными, региональными и городскими наградами. И сегодня она ещё подрастёт, - сказал глава города.
Он вручил почётные грамоты министерства культуры Архангельской области заведующей отделом формирования информационных ресурсов муниципальной библиотечной системы Людмиле Тараниной и преподавателю Детской музыкальной школы № 3 Ирине Балакиной.
Почётной грамотой администрации Северодвинска отмечен труд ведущего библиотекаря центральной библиотеки имени Н.В. Гоголя Валентины Куриной, преподавателя Детской школы искусств № 34 Татьяны Овсянкиной, концертмейстера Детской музыкальной школы № 3 Анны Смирновой, начальника пошивочного цеха северодвинского драматического театра Зои Дорофеевой и преподавателя Детской художественной школы № 2 Марии Селягиной.
Поздравляя работников культуры с профессиональным праздником, председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов также остановился на значительных успехах, которых добились северодвинские деятели культуры в воспитании юных музыкантов, вокалистов, художников и артистов. Он вручил почётную грамоту Совета депутатов Северодвинска преподавателю Детской школы искусств № 34 Татьяне Даниловой.
В рамках праздничного мероприятия состоялось вручение литературной премии «Никольское устье». Премия главы Северодвинска и Совета депутатов учреждена в 2011 году, она нацелена на продолжение лучших традиций литературы и поддержку развития литературного творчества горожан.
Диплом победителя литературной премии за 2018 Игорь Скубенко вручил год Галине Шавериной за книгу «Обо всем, что совершилось тут».
Заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова тепло поприветствовала виновников торжества. Она дала высокую оценку деятельности северодвинских работников культуры, особо отметив гармоничное сочетание традиций и новаторства, а также преемственность поколений в этой сфере.
Она вручила поздравительные адреса и сувениры юбилярам этого года: Заслуженному артисту РФ северодвинского драматического театра Галине Лишица, преподавателю по классу гитары Детской школы искусств № 34 Ольге Большаковой и её коллеге - преподавателю Елене Коваленко.
Особо отметила Ирина Сахарова молодых специалистов сферы культуры, начавших свою деятельность ярко и продуктивно.
С приветственным словом к коллегам по цеху обратились начальник управления культуры и туризма администрации Северодвинска Елена Михайленко и председатель городского комитета профсоюза работников культуры Елена Чечулина. Они также вручили награды ряду северодвинских работников культуры.
Церемонию вручения сопровождали юные модели Ольги Стахеевой.
Замечательным творческим подарком работникам культуры стал спектакль по повести Антона Чехова «Чайка» и выступление хора ветеранов «Зоряночки» Дома Корабела АО «Севмаш».
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)