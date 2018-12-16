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Архангельские матушки запели хором

Жены священнослужителей Архангельской епархии создали хор. Творческий коллектив будет петь за богослужениями в разных храмах.

«Матушка призвана на служение наравне со своим супругом, обычные дела для нее — благотворительность, социальная работа и пение в храме. А еще важна взаимопомощь — если на каком-то приходе нет хора, матушки будут приходить туда на помощь», — рассказала руководитель Союза православных женщин Архангельской епархии матушка Елена Макарова.

Дебют нового хора состоялся за Литургией в домовом храме праведного Федора Ушакова в административном здании регионального УФСИН. Богослужение возглавил благочинный тюремных храмов Архангельской области священник Игорь Горбань.

«Супруги священников проявили подлинный христианский дух, объединившись для помощи храмам, где нет своих певчих, — прокомментировал инициативу женщин отец Игорь. — За богослужением они пели очень достойно, я благодарю матушек за их благородную инициативу!»

После службы певчие побывали на экскурсии по музею УФСИН. «Главный хранитель музея Евгения Шахова познакомила нас с коллекцией музея, которая богата фотографиями, письмами и запрещенными предметами, изъятыми у осужденных в разное время. После экскурсии всех угостили чаем с пирогами», — рассказала матушка Елена Макарова.

Елена надеется, что женский хор будет развиваться: «Коллектив сейчас состоит из поющих матушек и из тех, кто желает научиться церковному пению. Более опытные люди будут передавать учащимся свои навыки. В наших планах "матушкины" Литургии вывести на уровень миссионерских».

Миссионерская Литургия — это православное богослужение, которое в дополнение к главной своей цели — общению с Богом — решает задачу приближения литургической культуры Православия к пониманию людей.

Такая задача поставлена в Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. Достигается эта задача через объяснение смысла и значения службы непосредственно за богослужением с помощью небольших богословских комментариев и других элементов катехизации.

Миссионерская Литургия также часто называется терминами «Литургия с пояснениями», «Литургия с объяснениями», «Литургия с толкованиями».

(по материалам Архангельской епархии)

01 март 09:09 | : Культура / Верую

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