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В Архангельске собираются раздавать православные гранты

В Поморье 1 марта впервые стартует региональный грантовый конкурс «Православная инициатива на Архангельской земле».

На конкурс принимаются проекты, реализуемые на территории Архангельской митрополии, по четырем направлениям: образование и воспитание; социальное служение; культура и информационная деятельность. Сумма грантовой поддержки — не более 300 тысяч рублей.

Прием заявок начнется 1 марта на сайте www.newpravkonkurs.ru и закончится 13 апреля 2019 года.

Особенностью этого конкурса является смешанное финансирование проектов-победителей в двух равных долях: за счет денег, привлеченных заявителями на сайте «Начинание» (www.nachinanie.ru) и за счет средств, Фонда «Соработничество». То есть сумма денег, которые будут собраны людьми на «Начинании», должна быть не менее половины от требующейся на проект.

В конкурсе могут принимать участие некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц; государственные и муниципальные учреждения; негосударственные организации сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты и другие, в том числе организации, созданные Русской Православной Церковью или с ее участием; средства массовой информации; коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Конкурс проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Администратор конкурса — Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество», соорганизаторы: Архангельская митрополия и Фонд поддержки социальных инициатив «Начинание».

Более подробную информацию о конкурсе можно посмотреть по ссылке: https://newpravkonkurs.ru/ и в приложении.

Вопросы можно задать по телефону (8182) 20-65-10 или направить по электронной почте kalinchuk@ngo-garant.ru

(по материалам Архангельской епархии)

20 февраль 09:16 | : Культура / Верую

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