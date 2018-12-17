"Налим Малиныч" - семейный праздник зимней рыбалки в Кенозерье (программа)

«Налим Малиныч» — это семейный праздник зимней рыбалки, который Кенозерский национальный парк проводит с 2008 года. Он соберёт любителей подлёдного лова Архангельской области и других регионов Северо-Запада России.
Праздник отметим 9 марта в старинной деревне Масельга в Каргопольском секторе Парка, вблизи водораздела Северного Ледовитого и Атлантического океанов. А вот так праздник зимней рыбалки прошёл в 2018 году! http://www.kenozero.ru/o-parke/materialy/mediagalereya/fotootchety-s-meropriyatiy/po-stopam-seni-maliny-konkurs-zimney-rybalki-foto-dmitriya-basteta/
В то время как рыбаки-любители будут соревноваться в рыбацком мастерстве, их семьи весело и активно проведут время на свежем воздухе.
А что же вас ждём в этом году?
Интерактивная экскурсия в Архитектурный парк «Кенозерские бирюльки». Здесь представлена история деревянной архитектуры и быта Кенозерья в миниатюре. Наши талантливые юные экскурсоводы проведут вас от дома к дому, от амбара до бани, покажут часовни и заглянут вместе с вами в деревенский овин.
Интерактивная программа конного двора «Мезенка». Вы узнаете о породе замечательных северных лошадей-мезенок, сможете оседлать чемпионов или прокатиться с ветерком в санях-розвальнях по старинной деревне Масельга.
Снегоходные прогулки. Прокатившись в деревенских санях, узнайте насколько быстрее вас прокатит «стальной конь» — снегоход. Он повезёт вас маршрутом, на котором открываются все потаённые места округи. Всё, что и летом увидит не всякий, непременно попадет в ваш обзор. Вы увидите как прекрасен деревенский ландшафт с озера, а Хижгора покажется вам ещё выше!
Фиточаи и деревенские пирожки. В здоровом теле — здоровый дух! После активных прогулок и конкурсов можно сделать чайную паузу и подкрепиться ароматной выпечкой лекшмозерских стряпух. Мастера травных дел расскажут всё о своих фитосборах и о полезных свойствах даров природы!
Интерактивная программа «Поморская небывальщина». Венера Мочалова, этнограф и мастер народного интерактива увлечёт вас в мир сказок Степана Писахова и, раз уж праздник пройдёт на масленичной неделе, поведает о традициях празднования по истине народного торжества — Масленицы!
Катания с горы. А на масленице, что главное? Как говорят в народе: «с милашкой нацеловаться, блинов обожраться, да с горы накататься». Вот и у нас на празднике, кто наелся, да на лошадях накатался, самое время и с горы полетать. Мы и здесь вам предложим разные виды транспорта, кому какие по нраву: от старинных деревянных санок, до современных ледянок и ватрушек. Хотите лыжи? — и этого добра найдется!
Фотозона «Первый рыбак на деревне». Для тех, кто вдруг не знает, что такое рыбалка и как на неё собраться, расскажет наша интерактивная фотозона. Сделайте фото на память в полушубке овчинном, с «шарабаном» старинным, да с уловом огромным.
Игровая площадка. «Молодежь, знай себе веселится, трудно ей остановиться!» Игры и забавы на рыбацкую тему. Здесь вы поймёте кого труднее тащить — щуку или налима, наловите себе «окуней» и «ершей» из числа своих товарищей, посоревнуетесь в скорости и ловкости.
И ещё много всего забавного и интересного ждёт гостей на Масельге 9 марта!
Конкурс рыбаков пройдет поблизости, на озере Вильно. Это озеро выбрано потому, что о нём очень хорошо отзываются рыбаки. Многие из них отмечают хороший клёв и увесистый улов этого озера. А ещё Вильно — это одно из любимейших мест для рыбалки у местных жителей. Надеемся, в этот раз результаты соревнований превысят самые смелые ожидания!
Ждём наших друзей на зимней рыбалке в «Налим Малиныч» Кенозерье! Приезжайте всей семьей!
О правилах участия в конкурсе, как доехать, где остановиться и многом другом можно узнать на официальной станице ВКонтакте «Отдых в Кенозерском национальном парке».