В Архангельске открывается интереснейшая выставка раритетов

15 февраля в 16:00 в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» состоится торжественное открытие масштабной выставки «Раритетные коллекции Архангельской области», посвященной 100-летию трех музеев – Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея, Сольвычегодского историко-художественного музея и Вельского краеведческого музея имени В.Ф. Кулакова.
Открытие выставочного проекта станет стартовым событием в череде общественных мероприятий музеев, намеченных в юбилейном 2019 году. Впервые на единой экспозиционной площадке будут представлены порядка 250 первоклассных экспонатов из фондов музеев-юбиляров. Жители областного центра и гости города смогут увидеть уникальные памятники ХVI–XIX веков: произведения темперной живописи, лицевого и золотого шитья и драгоценной церковной утвари, рукописные и старопечатные книги, разнообразные предметы северорусской традиционной культуры. Посетители получат возможность воочию оценить многообразие видов профессионального и народного искусства наиболее значимых культурных центров Русского Севера.
Столица «Дома Строгановых» – Сольвычегодск – представит шедевры Строгановской школы иконописи и лицевого шитья, серебряного дела, деревянной скульптуры XVI –XVIII веков, исполненные лучшими столичными и местными мастерами, работавшими по заказам нескольких поколений знаменитого рода. Среди них – жемчужины древнейшего памятника каменной архитектуры Русского Севера – Благовещенского собора, иконы: «Святитель Алексий митрополит Московский, с житием в 20-ти клеймах» (1586), «Прокопий и Иоанн Устюжские, предстоящие Спасу» (1611), большая пелена «Царевич Димитрий» (1651-1654) и другие.
Гости выставки смогут познакомиться с прекрасными образцами домовой росписи из собрания Вельского музея. Расписное многоцветие украшало фронтоны домов, подшивку балконов и свесов кровли, а также двери, опечья, шкафы-поставцы, сундуки, короба, прялки и другую утварь. Предметы крестьянского интерьера дадут представление о художественных вкусах местного населения, колористическом богатстве и многогранности народной живописной традиции Поважья. В их числе будут показаны работы династии известных важских «комнатных живописцев» Петровских, живших в XIX веке в деревне Чурковской Шенкурского уезда Архангельской губернии.
Каргопольский музей привезет в Архангельск обширную коллекцию неповторимого по красоте традиционного костюма и орнаментальной вышивки – «визитную карточку» каргопольской культуры. Ее ядро составляют предметы, собранные еще в конце XIX века основателем музея Капитоном Григорьевичем Колпаковым. Посетители увидят свадебный косоклинный сарафан красного сукна XVIII столетия, жемчужные кокошники, золотные платки и пояса «со словесами», кумачовые покосные сарафаны, расшитые календарями – «месяцами» и шелковые городские костюмы – «парочки». Уникальная коллекция вышитых оплечий женских рубах и полотенец порадует любителей народного искусства богатством орнаментов и разнообразием техник и цветовой гаммы.