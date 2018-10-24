Круглый стол овальной формы. Проект Георгия Гудим-Левковича "Лизины истории"

Круглый стол у нас был всегда.
Он, конечно, был разный… Этот – что на фото, покупали уже при мне. И кто только за ним не сидел: режиссер самых крутых советских боевиков Михаил Туманишвили, и сыгравший в них Борис Галкин, легендарные Лариса Голубкина и Сергей Плотников, да много кто еще, всех и не упомнишь…
Обыкновенный стол - прямоугольная доска на четырех ножках - с незапамятных времен служил людям. Изначально популярными были лишь самые простые столы - грубо сколоченные прямоугольником доски, водружённые на козлы. Древние греки в эпоху своей демократии для проведения симпозиумов (т.е. пиршеств) впервые решились закруглить у стола углы – чтоб в приподнятом состоянии гости об них не стукались, и поставили его на изогнутые ножки. Так появился круглый стол. Можно еще вспомнить легендарного короля Артура, который, усадив рыцарей в круг, прекратил их соперничество. А на Руси народ долго пировал прямо на земле, на расстеленной скатерти. Именно от этого обычая произошла сказка о скатерти-самобранке. Только в 16-м веке приобрели широкое распространение деревянные столы. В России стол традиционно был большим (так как были большие семьи) и занимал почетное место. Он обязательно присутствовал даже в самой бедной избе, где кровати были роскошью, а спали на лавках или печи…
В старом деревянном доме, где мама жила с бабушкой, у них тоже был круглый стол. Знаменит он тем, что когда мама, будучи ребенком непоседливым – как Лиза сейчас, нарушала заведенный порядок, проще говоря – баловалась и шкодила, то наказать ее было не просто. В итоге поимка «егозы» выливалась в бесконечные гонки вокруг стола, в которых юность само собой побеждала… Устав гоняться за «лешеской девкой», бабушка устало садилась на стул, приговаривая: «Ужа ты! Охти мне циньки, на пусты лесы…» Ну и потом – само собой – прощала дочку.
Вот и мы Лизу балуем…