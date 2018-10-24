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Из печати вышла новая книга о Борисе Шергине

Книга с таким названием издана АОНБ им. Н. А. Добролюбова в Архангельске.

В книгу вошли материалы, содержащие новые и уточнённые сведения о биографии Бориса Викторовича Шергина, а также впервые предпринятое исследование многогранной деятельности Шергина-художника.

Авторы книги – Максим Алексеевич Тычков, старший преподаватель кафедры книжной и станковой графики Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, и Елена Шамильевна Галимова, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ.

Документальную основу публикаций составили сведения, обнаруженные авторами в материалах Рукописного отдела Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) и Государственного архива Архангельской области. В книге перечислены основные этапы творческой биографии Шергина-художника, исследован жанровый состав и особенности изобразительной манеры художественного наследия. Художественные процессы в искусстве книжного оформления в 1920-х годах проанализированы на основании рецензий Бориса Шергина. Раздел «Народ-художник» посвящён истокам шергинского творчества и размышлениям писателя о культуре русского народа.

В книге также дан подробный список произведений Б. Шергина и литературы о нём, составленный Людмилой Евгеньевной Каршиной, главным библиографом отдела краеведения «Русский Север» АОНБ им. Н. А. Добролюбова.

Основная часть представленных в книге рисунков и других художественных работ Бориса Шергина публикуется впервые.

Издание будет направлено в муниципальные библиотеки Архангельской области.

 

Контактная информация:

65-20-47, отдел краеведения «Русский Север»

21-58-70, отдел библиотечного развития

 

18 январь 12:43 | : Культура

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