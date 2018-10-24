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Леночка... Посвящается всем, кого уже с нами нет

Леночке Скворцовой я позвонил сразу, когда точно узнал, что Сашка Дубов умер. Дал дуба.
О её любви к моему школьному другу я узнал от Тани Семёновой, её подруги. Правда, подругами они были недолго. Таня была слишком открытым человеком и могла случайно проболтаться об этом очень личном чувстве.
А Леночка носила свою девичью любовь как воробушка за пазухой. Ему там было тепло и страшно вылететь наружу...

Она сразу согласилась встретиться и поехать на кладбище. Мы договорились на субботу...
Теперь у неё был очень красивый низкий голос уверенной в себе женщины...
Кто бы мог подумать...

Я смотрел на нашу школьную фотографию «8 б», где Леночку, как и всех невысоких учеников, ставили в верхний ряд на, составленные как подиум, парты...
Когда, уставший от этих школьных съёмок, толстый фотограф принес отпечатки, я неловко взял снимок и он чуть надорвался в правом верхнем углу, отделив голову Леночки от всех остальных.
И вот сейчас, спустя четверть века после окончания школы, я, рассматривая эту фотографию, вижу, что самая красивая в нашем классе была именно Леночка Скворцова.
Просто она была среднего роста и не лезла вперед, как все наши дылды.

Мы встретились у выхода метро «Войковская».
Она выглядела великолепно. Это был образец деловой, современной женщины, знающей себе цену и цену другим. Меня, судя по её быстрому взгляду, она оценила невысоко.

До кладбища нам нужно было проехать на маршрутке.
Мы сели в разбитую не по годам "Газель" неопределенного цвета и она спросила водителя сколько стоит полная телега.
- 80 рублей, - меланхолично ответил водила и закурил.
- Я дам 200 и вы нас прям сейчас отвезите на кладбище, - сказала Лена голосом начальника, не терпящего возражений.
Водитель повернул ключ зажигания, шарабан затрясся и я закрыл дверь.
- Не курите, пожалуйста, - попросила Лена и посмотрела на меня практически дружелюбно.
Водила выкинул сигарету в окно и мрачно ответил:;
- Да я все равно бросать собрался...

У Леночки были стройные, красивые ноги, которые совершенно не вписывались в интерьер этого тарантаса, но такси нигде не оказалось, а свежий день марта, не располагал к ожиданию и поискам другого транспорта.;
Я довольно развязно спросил леди, элегантно севшую рядом и пахнущую дорогими духами:
- Ленк, а ты машину не водишь?
- Вожу, но сегодня мне её не отдали из ремонта... Обещали, но не отдали... а мы уже с тобой договорились...
- Ты такая строгая, деловая...
- Ну работа такая...
- Командуешь?
- Нее, только намекаю и все начинают исполнять...
- Кто бы мог подумать... Я кстати, заметил, что все наши отличники, за исключением Леши Ермакова, который в генералы пролез, знаешь да? Все отличники какими-то неудачниками оказались. Вот Кольку Снегирёва год назад похоронили, спился совсем... А такие надежды подавал... Мишу Суслова регулярно вижу уже лет 10... в одном и том же пальто...
- Это везде так... Они же просто жополизы были, в основном...
- Да, а мы вот гордые троечники! А чего-то добились! Я года три назад Ларису Максимову встретил...
- О да, в которую вы все, наши мальчики влюбились как только она в класс вошла...
- Ну да...
- Это был просто какой-то гипноз... Что вы в ней нашли?
- Ну её было просто много... И стало, я тебе скажу, еще больше. Раза в два.
Она ужасно выглядит. Огромная бесформенная баба.
Леночка перекинула свою красивую ногу на ногу и перебила меня:
- О Ларисе мне не интересно. Расскажи про себя. Чего достиг, троечник?
- Да так... Снимаю музыкальное видео, рекламу. Правда сейчас немного
поломался... Инфаркт схватил...
- Да ты что? А кого ты снимаешь?
- Кого я только не снимаю... Вот видишь как получается. Влюблялись в
Ларису, и она одна, заканчивали ВГИК и вот... на кладбище...
Леночка посмотрела в окно и мне показалось что в её светлых глазах
появилась слеза...
- А ты когда с Сашей последний раз виделся?
- Ты знаешь, давно. Лет 7 назад. И мы как то нехорошо расстались... Мы
целую ночь пили водку. Ну скорее он пил, я, не очень специалист в этом...
Наговорил он мне всякого...
- Да, Сашка пил страшно...
- А ты откуда знаешь?
- Не важно, знаю... Я поэтому его от первой жены не стала отбивать...
Поняла, что оттаскивать Сашу от бутылки мне сил не хватит...
- Я бы никогда не подумал, что Леночка Скворцова влюблена в Сашку Дубова...
- А никто не думал. Он, кстати, тоже... Я тогда в эту вашу фотостудию записалась из-за него и когда последняя девочка ушла, мне было уже как-то неудобно...
- Интересно, как из такой нерешительной девочки, такой серой мышки выросла такая начальница...
- Не серой, а белой, - Леночка чуть взъерошила свои волосы, - Я всегда была натуральной блондинкой как мама...
- Прическа у тебя суперская! Я твою маму помню. Интересная такая женщина с очень красивыми ногами. Как ты тогда весь класс на свой день рождения домой приволокла?! И твоя мама на кухне что-то готовила... Стояла у плитыв туфлях на высоких каблуках...Меня это удивило...
- Я этот день рождения устроила тоже из-за Сашки... По моему, он тогда понял, что я в него втюрилась и как-то повел себя...
- Как?
- Как мужик... Нет, как мужлан...
- В смысле?
- Да посчитал, что так и должно быть, мол как меня Дубова не любить то?
- Сашка гений был...
- Вот да! Только знаешь, что гениям не хватало всегда?

Маршрутка затормозила и водила повернулся к нам:
- Приехали, начальница. Позолоти ручку.
Я полез за деньгами, но Леночка, ловким движением фокусника, достала
пухлый портмоне, вытащила из толстой пачки две сотни и отдала водиле.
- Может мне вас подождать, если вы не долго?
- Ну подождите. Мы не долго...
- Ок, мадам!
Я вышел из ландо и подал руку Леночке. Второй я держал свой кошелек. Её ладонь была теплой и кисть сильной. Она ловко выпрыгнула из маршрутки и мы пошли ко входу на кладбище.
- Убери свой кошелек. У меня все равно больше...
Леночка подхватила меня под руку.
- Подержусь за тебя, а то скользко...
- Да я всегда, пожалуйста...

Солнечные блики живописно освещали Сашино надгробие, на котором была его фотография, где он улыбался... Леночка положила букетик роз и мы постояли молча.
- Хорошее место у Саши, - сказал я эту фальшивую фразу и почувствовал себя неловко, словно воздух испортил.
- Да какая разница... Пойдем?
- Да, черт его знает, Лен. Ну приятней придти на такое место, чем на
болото.. Вот моего...
- Жень, помолчи. пожалуйста...
- Извини...

Пока ехали обратно пошел снег, все стало серо-белым и каким-то тоскливым, как день в армии, когда прослужил только пару месяцев.

У метро стояли несколько машин такси.
Я решил не плестись на поводу у сильной женщины и взять инициативу в свои руки:
- Лен, поехали?
- Куда?
- Поехали, я тебя с одним человеком познакомлю...
- Поехали...
Мы сели в машину и я назвал адрес:
- Померанцев переулок, дом два.
Лена отчуждённо посмотрела в окно и провела пальчиком с обручальным
колечком по стеклу.
- Ну вот и переулок такой же... померанцев...
- Ну так день такой сегодня...
- Ну да...А к кому мы едем?
- Мы едем к моему другу и человеку который любил Сашку некоторое
время, перед самой армией... К Наташе Булановой...
- А кто она?
- Они на «картошке» познакомились. Архитектурный и ВГИК. Встречи на
полях. На первом курсе...
- Да я тоже со своим первым мужем на картошке познакомилась...
- А ты по второй ходке?
- Третьей, Жень. Только не спрашивай почему за эти 25 лет я третий раз
замужем.
- А что тут не понятного? Ты умная, красивая, самодостаточная. А мужики
балбесы и как дети в основном, нет?
- В общем да...
- А Саня?
- Саня... Саня был совсем другой...
- Ты же знаешь, мы были с ним друзья не разлей вода... Помнишь как
новая директриса нас хотела по разным школам развести? Тогда же новую школу открыли в 7 классе и Сашку по району могли туда перенаправить...
- Я не знала...
- А у Сани мама то была товаровед ГУМа. Она принесла директрисе
подарочек и всё рассосалось...
- Сволочь она была, наша директриса... Впрочем все наши учителя были
неумными, примитивными людьми с большим самомнением...
- Мне наша «биологиня» нравилась...
- Это потому что у неё сиськи были 5 размера и она всё время кофточки в
обтяжку носила...
- Ленк, а ты такая злая отчего? Работа?
- Я не злая. Я просто школу эту ненавижу...
- Ну, я тоже не сильно любил всю эту фабрику мозгоправства... Но
школьные друзья... Тот же Санька... Мы такие друзья-соперники были. Он
меня считал Леонардо, а себя Микеланджело... Мол я такой ближе к
инженерии, к технологии искусства. А он чистый художник...
- Извини, Жень, но ты рядом с Сашей...
- А я и не возражал никогда... Я и тогда, в ту последнюю пьяную ночь не
понимал отчего он меня хочет видеть каким-то соперником... Я всегда считал Саню гением. Он за всё, за что брался, всё делал гениально... Помню, пошли мы на акварельные этюды, на Фрунзенскую набережную... Он тогда на первом курсе ВГИКа, а я в техникуме своём авиастроительном увлекся вдруг живописью... И вот Саня всю пачку бумаги взял и окунул в Москва реку, мол буду акварели по мокрому писать. И как начал одну за одной... А я так, сяк. Все течет, никак не управляется... А вокруг него уже несколько прохожих. Купили три акварели! По рублю.

Леночка слушала мой трёп и слегка улыбаясь, смотрела в московскую вьюгу, которая сильно снизила скорость машин и теперь, в потемневшем от плотных облаков и снега городе, мы двигались словно в толще океана, среди стаи светящихся огнями рыб...
Я продолжал вспоминать наши с Сашкой закидоны, эти этюды по жизни, почувствовав, что Ленкино замороженное сердце стало оттаивать и воспоминания стали какой-то нитью, связывающей наш мир и тот в котором, возможно существует Сашка Дубов и слушает это моё жужжание как в детстве, прислонив коробок от спичек к уху...

Наташа открыла нам высокую дверь старой московской квартиры и радостно заулыбалась во всё своё веснушчатое лицо.
- Это Лена, это Наташа...
Я прошел на кухню выгрузить то, что мы купили в магазинчике рядом с Наташиным домом, который появился не так давно и который стал таким важным дополнением к дому Натальи и Андрея, всегда открытому для внезапных гостей...
Я вытащил бутылку вина для дам и водку для себя и Андрея, который должен был вернуться с работы вечером...
Достал колбасу, сыр и крикнул в темнеющее чрево квартиры, в экскурсию по которой отправились Наташа с Леночкой в качестве преамбулы наших посиделок.
- Наташ, а где у тебя, хорошо наточенные ножи?
Девочки вошли в кухню и Наташа выдвинув ящик достала нож.
- Вот. Ножи у меня всегда заточены...
Леночка присела на стул и оглядела кухню.
- Какая у вас, ребята, интересная квартира...
Я тут же прокомментировал:
- Ты б видела, Лен, на какую они её поменяли. На Ленинском... Панельная хрущоба! И на такие апартаменты. Но с соседкой...
Наташа достала тарелки:
- Да она здесь не живёт, практически. Она у детей... У неё диабет и прочее... А перестроил всё Андрей. Он настоящий архитектор...
Я обнял Наташку:
- А ты какой? Игрушечный?

Мы сидели на кухне. День уходил и в синих сумерках города зажглись желтые шары...
Я поднял свою стопочку:
- Ну что, девочки, давайте выпьем за Саню, за покой его беспокойной души, хотя я во всё это не очень верю... Только когда прижмёт...
Мы не чокаясь выпили.
Потом мы много говорили о жизни, о детях, о работе. Потом пришел Андрей и стал готовить рыбу, которую он делал мастерски, не доверяя это искусство Наташе...
Потом я спел несколько песен «Машины времени» эпохи наших тусовок в московском архитектурном и около одиннадцати вечера мы с Леночкой вышли в морозный московский вечер.

Мы стояли близко друг к другу, словно стараясь сохранить тепло этого вечера и ждали её мужа, который чуть застрял где то в чреве Москвы... Сверху на нас падал редкий снег и апельсиновый свет фонаря. Леночка прижалась ко мне и тихо сказала, глядя мне в грудь.
- Жень, ты береги себя. Не надрывайся. Не надо всего этого соперничества с богом. Вас так мало осталось... Спасибо тебе, за этот вечер. Давно я так...

В переулок въехала машина её мужа и остановилась рядом с нами. Леночка посмотрела на машину и помахала рукой... Муж довольно заурчал мотором в ответ.

Я подвел Леночку к машине и открыл дверь. И вдруг спросил:
- Лен, так чего нам гениям не хватает то?
- Умения правильно жениться...

Она села в машину и они уехали. Растворились в огнях Москвы как будто и не было никого...

Евгений Донской

07 январь 12:29 | : Культура / Литературная гостиная

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