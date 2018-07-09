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Дыхание холода. Шорт-лист конкурсной программы документального кино на II Международном кинофестивале ARCTIC OPEN

Арктические экспедиции

  1. Великий северный путь | Россия |  режиссер Леонид Круглов  | 74 минуты

Фильм-экспедиция с уникальным, тяжелейшим и прекрасным маршрутом – по русской Арктике. Попытка реконструировать и повторить путь легендарного первопроходца Семена Дежнёва, первым в 17 веке одолевшего «необходимый мыс» и открывшего пролив между Азией и америкой. Десять тысяч километров по суровым и величественным просторам севера, знакомство с его коренными народами и ода благородному духу исследований, которым обязательно заразятся зрители.    

  1. Заброшенный рай | It's Not Silence | Финляндия |  режиссер Йоонас Сало | 25 минут

На архипелаге Шпицберген находится поселок Пирамида, бывший когда-то живым воплощением модели коммунизма 

  1. Один день Владимира Петровича  | Россия  | режиссер Александр Трофимов | 33 минуты

Забытые сталинские лагеря, трагедии 90-х годов, любовь и чудесное спасение. Все переплелось в «Одном дне Владимира Петровича». Историко-этнографическая экспедиция на яхте «Святой Петр» на один день остановилась в устье реки Поной на Белом море.

  1. Юген| Yūgen | Канада |  Чили |  Япония | Кыргызстан | США |  режиссер Рафаэл Пиз |  56 минут

Фильм рассказывает о трехлетнем опыте наблюдения за путешествиями сноубордистов и экологов в горах и о настоящем единении с природой. Сноубордист Рафаэл Пиз и его команда путешествуют в самых отдаленных уголках мира, прокладывая путь там, где не ступала нога человека, и постигая смысл «погружения» в горы. Уникальный опыт общения с природой раскрывается глазами поистине удивительных людей, которые проникают в самое сердце гор и становятся с ним единым целым.  

  1. Бесполезное | UseLess | Дания |  Исландия | Норвегия | Великобритания | режиссеры Ракел Гардарсдоттир, Агуста М. Олафсдоттир | 50 минут

Рассказывая историю молодой матери Виктории, фильм пытается ответить на вопрос, почему люди так много всего тратят попусту. Представленные факты заставляют зрителя задуматься о многих вещах и осознать, как же на самом деле опасно наше расточительное поведение. Развязку сюжета зритель будет ждать с замиранием сердца, а сам фильм, по сути, последовательный поиск решения.

 

Фильмы, посвященные великим исследователям Арктики

  1. Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева  | Россия |  режиссер Иван Головнев  | 26 минут.

Основанный на архивных фотографиях и текстах известного исследователя Дальнего Востока, автора "ДерсуУзала" и других книг, Владимира Арсеньева, фильм дает зрителю возможность увидеть дальневосточный край глазами первопроходца – побывать на девственных природных территориях и географических объектах, ознакомиться с архаичными обычаями и проникнуть в тайны культуры местных этнических сообществ, познать романтику путешествий и почувствовать вкус открытий. В основе содержания фильма – арсеньевские высказывания на вечно актуальные темы – о культуре и цивилизации, человеке и природе, войне и мире…

  1. Этюды во льдах художника Борисова | Россия | режиссер Сергей Почин | 39 минут

    Фильм посвящен уникальному художнику, человеку, которого назвали вторым Ломоносовым. На рубеже XIX- XX веков единственным живописцем, который многократно бывал в Арктике и писал во льдах этюды, был Александр Алексеевич Борисов. Именно он впервые начал программу художественного освоения Арктики. Его имя оказалось незаслуженно забыто, хотя до революции его картины активно выставлялись в самых известных музеях мира.

 

Природные заповедники

  1. Лебединый рай | Россия | режиссер Евгений Безбородов | 39 минут

    В России существует всего 2 лебединых заказника. Чукотка. Здесь лебеди гнездятся, выводят птенцов. Несколько недель мы блуждали в непролазных топях, чтобы снять птиц в условиях тундры. А на Алтае, где лебедям приходится быть ближе к человеку, мерзли вместе с ними, чтобы запечатлеть удивительные сцены сибирской зимовки... 2 лебединых рая. 2 территории, где сказка о прекрасной царевне-Лебедь превращается в быль. 2 сезона, закольцованные в бесконечный жизненный круг.

 

  1. 4 сезона Приокского леса | Россия | режиссер Михаил Родионов | 43 минуты

    В течении года авторы проводили съемки природы Приокско-Террасного заповедника, стараясь запечатлеть важные события из жизни заповедного леса. Фильм раскрывает секретную жизнь леса в течение одного года, начиная весеннее время. Показаны чудо пробуждения, расцвета и угасания дикой жизни.

 

  1. Призраки Арктики | Ghosts of The Arctic | Шпицберген и Ян-Майен | режиссер Абрахам Йоффе | 7 минут

    Фильм рассказывает о путешествии полярного фотографа Джошуа Холко в бескрайних снегах Шпицбергена. Герой хочет запечатлеть редкое зрелище – стоящего на задних лапах хозяина Арктики белого медведя.

 

  1. Белые волки — духи Арктики | White Wolves – Ghosts Of The Arctic | Канада | режиссер Оливер Гётцл | 55 минут 

    На самом севере Канады есть остров Элсмир, где царят беспощадные ветра, а температура опускается ниже минус 40 градусов. В его снегах и льдах обитает один из самых «закаленных» хищников на планете – элсмирский островной волк. С приближением весны и появлением потомства этот кочующий вид стойко переживает сложнейший период своей жизни. В фильме представлены уникальные кадры из жизни волков, а сам он рассказывает драматичную историю о преданности, товариществе и самоотверженности, которая не оставит зрителя равнодушным. Это быль о борьбе за выживание и победах стаи, живущей в одном из самых необитаемых мест на Земле.

 

  1. Сарапанта – охота на Северное сияние | Sarapanta – Chasing the Northern Lights | США | режиссер Кристиано Сатурно | 43 минуты

    Я отправился на Аляску в поисках северного сияния. Я собирал голоса людей, кочующих в тени этого поистине поражающего воображение ночного явления. Нет лучше места, чтобы почувствовать грань между небом и землей. Каково это жить там, где небосклон - это целая поэзия?

 

  1. Несейка. Младшая дочь. | Россия | режиссер Владимир Марин | 44 минуты

    Встреча гигантского обитателя свободной природы Арктики с людьми это всегда яркое, необычное событие. Однажды моржиха Несейка заболела и вынуждена была прийти за помощью к людям. Старинная индейская поговорка и русские сказки говорят об одном и том же: если ты спасешь от смерти животное, оно никогда этого не забудет. Так ли это? Ответ на вопрос в этом фильме.

 

Люди Арктики

  1. Сказки о маме | Россия | режиссер Софья Горленко | 79 минут

    Знатки, русалки, лешачихи и водяные некогда населяли Русский Север. И сегодня где-то на зарастающих лесом полях вместе с брошенными избами доживают свои последние дни давно забытые духи народных поверий. Коренной житель северной деревни Лекшмозеро Василий Попов отправляется в путешествие на место, где некогда стоял его родовой дом. Почти вся семья Василия погибла в войну, которая опустошила северные деревни. Путешествие Василия — это попытка найти на заросших берегах дух «старого мира». Но если берега озер молчаливы и как будто мертвы, то стоит перейти грань реальности, и «старый мир» захватывает своего очарованного странника.

 

  1. Земля | Россия, Ямал | режиссер Юлия Кушнаренко | 30 минут

    В 2012 году в самом сердце Ямальского полуострова заработал Бованенковский нефтегазовый промышленный комплекс. Коренные племена оленеводов проходят сквозь эту промзону, ведь это единственный путь на летние пастбища, к Карскому морю. Это история людей, чьи судьбы тесно связаны с землями, на которых они живут и с традициями предков, но их будущее и даже настоящее становится все более хрупким и ненадежным с приходом цивилизации.

 

  1. Ларек | Россия | режиссер Дмитрий Фетисов | 17 минут

    Департамент благоустройства города хочет искоренить сапожную мастерскую Азад Бабаева. Только восточные мантры поэта Низами могут спасти сапожника.

 

  1. Ожидание | Россия | режиссер Анастасия Новикова | 11 минут

    В огромном океанариуме среди смеха и улыбок радующихся жизни людей затерялся юноша по имени Даня. Он болен аутизмом, он отвергнут обществом, он один в огромной толпе, не желающей замечать его существование. Но с утра до самого позднего вечера Даня терпеливо ждёт ее, Джульетту, ту, благодаря которой он больше не одинок. В фильме «Ожидание» мы вместе с Даней переживаем один день из его непростой жизни, чтобы увидеть, что, находясь в океане равнодушия, человек не может утратить то, что заложено в самой глубине его души - способность любить.

 

  1. Общее дело | Россия | режиссер Николай Гиляров | 28 минут 

    Этот фильм — современный портрет Русского Севера через рассказ о добровольческом проекте «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Проект объединяет людей, стремящихся сохранить древние святыни Православия Русского Севера. До сих пор там можно встретить удивительные по красоте деревянные памятки. В годы советской власти многие храмы были сожжены, отданы под клубы и склады. За одиннадцать лет проекта проведено 270 экспедиций, в ходе которых обследовано 350 храмов и часовен; в 137 проведены работы.

 

  1. Грассрутс | Россия | режиссер Константин Давыдкин | 58 минут

    Слово "грассрутс" (grassroots) в переводе с английского означает "корни травы" и часто используется как международный термин, обозначающий низовую гражданскую активность. Фильм снимался в течение всего 2017 года - в России он был провозглашен Годом Экологии. Фильм исследует три ярких кейса экологической защиты - в Карелии, в Краснодарском крае и в Воронежской области, и на их примере отвечает на главные вопросы, с которыми сталкиваются экологические активисты. В фильме мы слышим голоса многих защитников природы и прислушиваемся к мнению самых опытных. Чего стоит отстоять свой лес, парк, город? Кому это под силу…

 

  1. Больших и малых | Of Huge and Small | Россия | Германия | режиссер Артем Функ | 25 минут

    Фильм рассказывает о молодой мурманчанке, защитнице прав человека. Она делится мыслями об «активной жизненной позиции» и о том, что значит занимать ее в наши дни.

 

  1. Жизнь перед смертью | A Life from Death | Финляндия | режиссер Туули Теелахти | 20 минут

    В хосписе каждый день для кого-то – последний. На койках меняют белье, их занимают новые обреченные. Перед концом они держатся за руки. Кто-то пьет кофе. А для кого-то из нас смерть – всего-навсего часть повседневной жизни.

 

  1. Тихо| Quiet | Норвегия | режиссер Дэвид Крёйер | 20 минут

    Фильм показывает ферму и ее обитателей. У разных животных здесь разные «ценности», поэтому и степень свободы разная. Как они с ней справляются? Что происходит с теми, кто не может адаптироваться к новой среде?

 

  1. Гармония | Россия | режиссер Лидия Шейнина | 62 минуты

    Сухонькая старушка Нина очень слаба. Она просит свою внучку Надю переехать к ней, и в ее жизни начинается ад. Все, что было ей дорого, теперь под угрозой варварского вторжения четырех правнуков: и тихая квартира, и дорогие ее сердцу вещи, и даже рояль - единственная отдушина в ее жизни. Надя разрывается между детьми, и домом, пытаясь свести концы с концами. Она работает по ночам, чтобы прокормить семью. Как и многие женщины ее поколения, Надя пытается выжить в нестабильной постсоветской реальности.

 

Напоминаем, II Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN пройдет в Архангельске с 6 по 9 декабря.

 

26 октябрь 08:48 | : Культура

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