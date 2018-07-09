Дыхание холода. Шорт-лист конкурсной программы документального кино на II Международном кинофестивале ARCTIC OPEN

Арктические экспедиции
- Великий северный путь | Россия | режиссер Леонид Круглов | 74 минуты
Фильм-экспедиция с уникальным, тяжелейшим и прекрасным маршрутом – по русской Арктике. Попытка реконструировать и повторить путь легендарного первопроходца Семена Дежнёва, первым в 17 веке одолевшего «необходимый мыс» и открывшего пролив между Азией и америкой. Десять тысяч километров по суровым и величественным просторам севера, знакомство с его коренными народами и ода благородному духу исследований, которым обязательно заразятся зрители.
- Заброшенный рай | It's Not Silence | Финляндия | режиссер Йоонас Сало | 25 минут
На архипелаге Шпицберген находится поселок Пирамида, бывший когда-то живым воплощением модели коммунизма
- Один день Владимира Петровича | Россия | режиссер Александр Трофимов | 33 минуты
Забытые сталинские лагеря, трагедии 90-х годов, любовь и чудесное спасение. Все переплелось в «Одном дне Владимира Петровича». Историко-этнографическая экспедиция на яхте «Святой Петр» на один день остановилась в устье реки Поной на Белом море.
- Юген| Yūgen | Канада | Чили | Япония | Кыргызстан | США | режиссер Рафаэл Пиз | 56 минут
Фильм рассказывает о трехлетнем опыте наблюдения за путешествиями сноубордистов и экологов в горах и о настоящем единении с природой. Сноубордист Рафаэл Пиз и его команда путешествуют в самых отдаленных уголках мира, прокладывая путь там, где не ступала нога человека, и постигая смысл «погружения» в горы. Уникальный опыт общения с природой раскрывается глазами поистине удивительных людей, которые проникают в самое сердце гор и становятся с ним единым целым.
- Бесполезное | UseLess | Дания | Исландия | Норвегия | Великобритания | режиссеры Ракел Гардарсдоттир, Агуста М. Олафсдоттир | 50 минут
Рассказывая историю молодой матери Виктории, фильм пытается ответить на вопрос, почему люди так много всего тратят попусту. Представленные факты заставляют зрителя задуматься о многих вещах и осознать, как же на самом деле опасно наше расточительное поведение. Развязку сюжета зритель будет ждать с замиранием сердца, а сам фильм, по сути, последовательный поиск решения.
Фильмы, посвященные великим исследователям Арктики
- Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева | Россия | режиссер Иван Головнев | 26 минут.
Основанный на архивных фотографиях и текстах известного исследователя Дальнего Востока, автора "ДерсуУзала" и других книг, Владимира Арсеньева, фильм дает зрителю возможность увидеть дальневосточный край глазами первопроходца – побывать на девственных природных территориях и географических объектах, ознакомиться с архаичными обычаями и проникнуть в тайны культуры местных этнических сообществ, познать романтику путешествий и почувствовать вкус открытий. В основе содержания фильма – арсеньевские высказывания на вечно актуальные темы – о культуре и цивилизации, человеке и природе, войне и мире…
- Этюды во льдах художника Борисова | Россия | режиссер Сергей Почин | 39 минут
Фильм посвящен уникальному художнику, человеку, которого назвали вторым Ломоносовым. На рубеже XIX- XX веков единственным живописцем, который многократно бывал в Арктике и писал во льдах этюды, был Александр Алексеевич Борисов. Именно он впервые начал программу художественного освоения Арктики. Его имя оказалось незаслуженно забыто, хотя до революции его картины активно выставлялись в самых известных музеях мира.
Природные заповедники
- Лебединый рай | Россия | режиссер Евгений Безбородов | 39 минут
В России существует всего 2 лебединых заказника. Чукотка. Здесь лебеди гнездятся, выводят птенцов. Несколько недель мы блуждали в непролазных топях, чтобы снять птиц в условиях тундры. А на Алтае, где лебедям приходится быть ближе к человеку, мерзли вместе с ними, чтобы запечатлеть удивительные сцены сибирской зимовки... 2 лебединых рая. 2 территории, где сказка о прекрасной царевне-Лебедь превращается в быль. 2 сезона, закольцованные в бесконечный жизненный круг.
- 4 сезона Приокского леса | Россия | режиссер Михаил Родионов | 43 минуты
В течении года авторы проводили съемки природы Приокско-Террасного заповедника, стараясь запечатлеть важные события из жизни заповедного леса. Фильм раскрывает секретную жизнь леса в течение одного года, начиная весеннее время. Показаны чудо пробуждения, расцвета и угасания дикой жизни.
- Призраки Арктики | Ghosts of The Arctic | Шпицберген и Ян-Майен | режиссер Абрахам Йоффе | 7 минут
Фильм рассказывает о путешествии полярного фотографа Джошуа Холко в бескрайних снегах Шпицбергена. Герой хочет запечатлеть редкое зрелище – стоящего на задних лапах хозяина Арктики белого медведя.
- Белые волки — духи Арктики | White Wolves – Ghosts Of The Arctic | Канада | режиссер Оливер Гётцл | 55 минут
На самом севере Канады есть остров Элсмир, где царят беспощадные ветра, а температура опускается ниже минус 40 градусов. В его снегах и льдах обитает один из самых «закаленных» хищников на планете – элсмирский островной волк. С приближением весны и появлением потомства этот кочующий вид стойко переживает сложнейший период своей жизни. В фильме представлены уникальные кадры из жизни волков, а сам он рассказывает драматичную историю о преданности, товариществе и самоотверженности, которая не оставит зрителя равнодушным. Это быль о борьбе за выживание и победах стаи, живущей в одном из самых необитаемых мест на Земле.
- Сарапанта – охота на Северное сияние | Sarapanta – Chasing the Northern Lights | США | режиссер Кристиано Сатурно | 43 минуты
Я отправился на Аляску в поисках северного сияния. Я собирал голоса людей, кочующих в тени этого поистине поражающего воображение ночного явления. Нет лучше места, чтобы почувствовать грань между небом и землей. Каково это жить там, где небосклон - это целая поэзия?
- Несейка. Младшая дочь. | Россия | режиссер Владимир Марин | 44 минуты
Встреча гигантского обитателя свободной природы Арктики с людьми это всегда яркое, необычное событие. Однажды моржиха Несейка заболела и вынуждена была прийти за помощью к людям. Старинная индейская поговорка и русские сказки говорят об одном и том же: если ты спасешь от смерти животное, оно никогда этого не забудет. Так ли это? Ответ на вопрос в этом фильме.
Люди Арктики
- Сказки о маме | Россия | режиссер Софья Горленко | 79 минут
Знатки, русалки, лешачихи и водяные некогда населяли Русский Север. И сегодня где-то на зарастающих лесом полях вместе с брошенными избами доживают свои последние дни давно забытые духи народных поверий. Коренной житель северной деревни Лекшмозеро Василий Попов отправляется в путешествие на место, где некогда стоял его родовой дом. Почти вся семья Василия погибла в войну, которая опустошила северные деревни. Путешествие Василия — это попытка найти на заросших берегах дух «старого мира». Но если берега озер молчаливы и как будто мертвы, то стоит перейти грань реальности, и «старый мир» захватывает своего очарованного странника.
- Земля | Россия, Ямал | режиссер Юлия Кушнаренко | 30 минут
В 2012 году в самом сердце Ямальского полуострова заработал Бованенковский нефтегазовый промышленный комплекс. Коренные племена оленеводов проходят сквозь эту промзону, ведь это единственный путь на летние пастбища, к Карскому морю. Это история людей, чьи судьбы тесно связаны с землями, на которых они живут и с традициями предков, но их будущее и даже настоящее становится все более хрупким и ненадежным с приходом цивилизации.
- Ларек | Россия | режиссер Дмитрий Фетисов | 17 минут
Департамент благоустройства города хочет искоренить сапожную мастерскую Азад Бабаева. Только восточные мантры поэта Низами могут спасти сапожника.
- Ожидание | Россия | режиссер Анастасия Новикова | 11 минут
В огромном океанариуме среди смеха и улыбок радующихся жизни людей затерялся юноша по имени Даня. Он болен аутизмом, он отвергнут обществом, он один в огромной толпе, не желающей замечать его существование. Но с утра до самого позднего вечера Даня терпеливо ждёт ее, Джульетту, ту, благодаря которой он больше не одинок. В фильме «Ожидание» мы вместе с Даней переживаем один день из его непростой жизни, чтобы увидеть, что, находясь в океане равнодушия, человек не может утратить то, что заложено в самой глубине его души - способность любить.
- Общее дело | Россия | режиссер Николай Гиляров | 28 минут
Этот фильм — современный портрет Русского Севера через рассказ о добровольческом проекте «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Проект объединяет людей, стремящихся сохранить древние святыни Православия Русского Севера. До сих пор там можно встретить удивительные по красоте деревянные памятки. В годы советской власти многие храмы были сожжены, отданы под клубы и склады. За одиннадцать лет проекта проведено 270 экспедиций, в ходе которых обследовано 350 храмов и часовен; в 137 проведены работы.
- Грассрутс | Россия | режиссер Константин Давыдкин | 58 минут
Слово "грассрутс" (grassroots) в переводе с английского означает "корни травы" и часто используется как международный термин, обозначающий низовую гражданскую активность. Фильм снимался в течение всего 2017 года - в России он был провозглашен Годом Экологии. Фильм исследует три ярких кейса экологической защиты - в Карелии, в Краснодарском крае и в Воронежской области, и на их примере отвечает на главные вопросы, с которыми сталкиваются экологические активисты. В фильме мы слышим голоса многих защитников природы и прислушиваемся к мнению самых опытных. Чего стоит отстоять свой лес, парк, город? Кому это под силу…
- Больших и малых | Of Huge and Small | Россия | Германия | режиссер Артем Функ | 25 минут
Фильм рассказывает о молодой мурманчанке, защитнице прав человека. Она делится мыслями об «активной жизненной позиции» и о том, что значит занимать ее в наши дни.
- Жизнь перед смертью | A Life from Death | Финляндия | режиссер Туули Теелахти | 20 минут
В хосписе каждый день для кого-то – последний. На койках меняют белье, их занимают новые обреченные. Перед концом они держатся за руки. Кто-то пьет кофе. А для кого-то из нас смерть – всего-навсего часть повседневной жизни.
- Тихо| Quiet | Норвегия | режиссер Дэвид Крёйер | 20 минут
Фильм показывает ферму и ее обитателей. У разных животных здесь разные «ценности», поэтому и степень свободы разная. Как они с ней справляются? Что происходит с теми, кто не может адаптироваться к новой среде?
- Гармония | Россия | режиссер Лидия Шейнина | 62 минуты
Сухонькая старушка Нина очень слаба. Она просит свою внучку Надю переехать к ней, и в ее жизни начинается ад. Все, что было ей дорого, теперь под угрозой варварского вторжения четырех правнуков: и тихая квартира, и дорогие ее сердцу вещи, и даже рояль - единственная отдушина в ее жизни. Надя разрывается между детьми, и домом, пытаясь свести концы с концами. Она работает по ночам, чтобы прокормить семью. Как и многие женщины ее поколения, Надя пытается выжить в нестабильной постсоветской реальности.
Напоминаем, II Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN пройдет в Архангельске с 6 по 9 декабря.