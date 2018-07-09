Борис Корчевников "понюхал тайги". Телеканал "Спас" в Архангельской области

В Поморье летом приземлился десант московских экспертов — они посетили Онежский район, Каргополье и юг области, провели два форума, помолились под открытым небом и в старинных храмах. Увезли в столицу фотографии неброской природы и планы возрождения в наших краях духовной жизни.
«Не думал, что окажусь здесь, и вы едва ли окажетесь. Далеко. И затаеженно», — написал в инстаграме один из участников экспедиции, директор церковного телеканала «Спас» Борис Корчевников. Этими словами он сопроводил фотографии из деревни Норинской, где отбывал ссылку поэт Иосиф Бродский.
«Это все красота невероятная, это все великие мировые сокровища, — сказал Борис Корчевников про Каргополь. — Но мне немножко грустно от этого, потому что они пока в объяснимом запустении. В том смысле, что этот век не прошел для них даром». Наверное, так и есть. XX век дьявольски посмеялся над Севером — залил древние обители потом и кровью невольников, взорвал храмы, стер людскую память, породил множество уродливых обычаев и обнажил самые непристойные человеческие черты.
Но это же столетие открыло героев духа, которые перед насмешниками, следователями и палачами не отреклись от Христа, от Церкви. О людях, которых мы сегодня называем новомучениками и которым молимся, в безбожное время было не принято говорить. Но можно было говорить о других «героях» — каменных и деревянных церквях, переживших наравне с людьми гонения, поругания, насмешки и угрозы. Эти северные герои», недобитые чудовищной агрессией советского государства, нашли себе поклонников, которые покидали столичные города, чтобы спасти открывшуюся им красоту.
Кий заслуживает быть жемчужиной
Среди поклонников северной старины выделяется Гали Владимировна Алферова (1912 — 1984) — известный советский историк архитектуры. Она впервые посетила Архангельскую область в 1965 году и после этого много раз возвращалась. С 1968 года Гали Владимировна руководила реставрацией ансамбля Крестного монастыря на Кий-острове в Онежском районе. Работы шли шесть лет — по полтора летних месяца каждый год. Гали Алферова оставила много реставрационных проектов, которые сегодня находятся в государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева.
«Громаднейший архив трудов Гали Владимировны станет большим подспорьем для тех, кто возрождает памятники Русского Севера, — рассказала одна из организаторов прошедших в Онеге Кийских чтений Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области — глава представительства региона при Правительстве России. — Сегодня министерство культуры не финансирует проектные работы, а где взять деньги на проектирование? Замечательно, что теперь можно будет запросить у музея имени Щусева этот архив проектов Гали Алферовой, который сегодня не разобран, на оцифровку. И нам — Архангельской области —можно будет использовать этот архив в научных и практических сферах».
Елена Кутукова отметила, что идею использовать проектный архив поддержал президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин: «Он говорил, что надо продолжать дело Гали Владимировны. В 1970-е годы она занималась тем, что мы начинаем возрождать сейчас. Только тогда работой студенческих реставрационных отрядов руководило министерство культуры. Я об этом говорила на парламентских слушаниях, и Валентина Ивановна Матвиенко меня поддержала: нам сегодня нужно поднимать эти студенческие реставрационные отряды на федеральный уровень, на уровень правительства. Но пока это все предложения, которые надо сформулировать и всем вместе продвигать!»
Один из организаторов Кийских чтений, настоятель столичного храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов отметил, что возрождение Крестного монастыря на Кий-острове начнется со знакомства с архивом Щусевского музея.
Гали Алферова много занималась Крестным монастырем, мы нашли ее архив, и и это поможет восстановить древнюю обитель», — сказал отец Александр.
Участница прошедшей конференции, директор московского музея «Вера и люди в Советском Союзе» Ксения Толоконникова отметила, что цель Кийских чтений достигнута: «В этом году мы нарочно посвятили наши чтения памяти Гали Владимировны Алферовой, которая очень много сделала для сохранения ансамбля Крестного монастыря. Ее имя не должно быть забыто, и дело ее должно продолжаться. Я надеюсь, что эти чтения станут ежегодными, будут привлекать все больше специалистов из Москвы, Петербурга и других регионов. Это должно привлечь интерес к Кийскому монастырю, который незаслуженно обойден вниманием СМИ и туристов. Он заслуживает того, чтобы быть жемчужиной Русского Севера!»
Огонь предков на Каргополье
Кий-остров — лишь одна из жемчужин в ожерелье наших памятников. Не меньшего внимания заслуживает, например, Каргополь. Там московский десант организовал симпозиум «Исцеление национальной памяти: люди, места, события». Форум прошел в Каргопольском государственном историко-архитектурном и художественном музее при поддержке представительства Архангельской области при Правительстве России.
Доклады представили президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин, архитектор-реставратор Андрей Бодэ, профессор Московской духовной академии Алексей Светозарский. Приняли участие в форуме гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников и журналист радио «Вера» Алексей Пичугин.
«Борис в своем выступлении сказал, что огонь, зажженный нашими предками на этом месте, которое сегодня находится в запустении, скоро вспыхнет гораздо сильнее, чем он горел когда-то. Все к этому идет! Есть все основания верить, что у Каргополь ждет прекрасное будущее. Здесь собрались не только московские специалисты. Например, с директором института Внешэкономбанка Юлией Зворыкиной приехали иностранные коллеги из Греции, Испании и Германии. Они тоже говорили о культурных ценностях и национальном наследии. Тема получила международное звучание. Очевидно, что процесс возрождения нашей культуры уже начался», — рассказала Елена Кутукова.
Предваряла симпозиум Литургия, которую совершил епископ Плесецкий и Каргопольский Александр в принадлежащем музею Христорождественском соборе. «Это была вторая служба, совершенная в этом храме с 1924 года, и она явила замечательный пример золотой середины во взаимоотношениях Церкви и музея, — поделилась радостью Елена Кутукова. — Нас пустили на объект, разрешили приложиться к старинным иконам. Люди — сначала с опаской, а потом смелее — подошли к прекрасным образам. Знаменательное событие прошло без эксцессов, очень корректно и достойно».
После завершения форума все участники помолились на панихиде по жертвам Каргопольлага у памятного камня на месте бывшего Успенского женского монастыря, где до 1940 года находилось управление исправительно-трудового учреждения. Число заключенных в нем достигало 30 100 человек, занятых на лесозаготовках и деревообработке.
«Мы уверены, что нельзя забывать историю, нельзя умалчивать о расстрелах. Об этом нужно помнить и говорить!» — подчеркнула Елена Кутукова.
На юге области — в поселке Ерцево Коношского района — московские гости помолились об упокоении жертв ГУЛАГа. В Ерцево некоторое время находилось управление Каргопольлага и проходили расстрелы.
«В поездке мы пообщались с разными людьми, — рассказал журналист Алексей Пичугин. — Естественно, запланировали передачи. Наша радиостанция сейчас одна из крупнейших в стране по охвату вещания, и у нас есть несколько разговорных программ, рассчитанных в первую очередь на светскую аудиторию. Так мы не только пытаемся донести ценности христианства, церковной жизни, но и поговорить о культуре. Потому что сейчас в разных масс-медиа не так много площадок, где обсуждают эти проблемы, говорят о ситуации с памятниками Русского Севера. Мы планируем беседы с епископом Плесецким Александром, Еленой Кутуковой, с реставраторами, которые занимаются деревянным и каменным зодчеством».
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«Пожалуй, так глубоко в тайгу я не заходил. Здесь совершенно таинственная природа, невероятные масштабы вокруг, в которые очень сложно всмотреться и которые невозможно осмыслить, — поделился впечатлением от поездки в наш регион Борис Корчевников. — Я открыл для себя новую землю — Кий-остров. Это совершенно невероятная загадка для меня! Русский Север — одна из самых удивительных частей нашей страны».