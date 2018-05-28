Православная молодежь Архангельска слабала рок для пожилых и угостила тортиком

Волонтеры молодежного отдела епархии поздравили с Днем пожилого человека подопечных Приморского комплексного центра социального обслуживания (КЦСО) в Архангельске.
Ребята устроили концерт, подарили самодельные открытки и угостили пожилых людей сладостями.
«Девушки играли на домре и фортепиано, парни пели всем знакомые песни под гитару, завершили концерт общим песенным номером. Прозвучали и "Лунная соната" Бетховена, и хиты группы ДДТ, и "Синий платочек" — все это близко бабушкам. Концерт длился около часа», — рассказал глава отдела священник Леонид Перчугов.
Священник поздравил пожилых людей, а волонтеры вручили им открытки, смастерить которые помогли маленькие пациенты детской областной больницы. «Мы сотрудничаем с учреждением, навещаем больных, и вот, детки решили порадовать одиноких пожилых людей открытками», — пояснил отец Леонид.
Активисты прошлись по палатам и поздравили лежачих подопечных центра. Многие хотели пообщаться со священником. «Кого-то волнуют новости Церкви, кто-то обсуждал политику, и жизненные вопросы, и вопросы веры подняли, в общем, поговорили очень хорошо», — рассказал отец Леонид.
Приятным сюрпризом для подопечных стали испеченные Александрой Гафаровой пять тортов. «Мы разделили их по кусочкам и всем хватило. Пожилые были очень рады! Звали нас еще в гости, мы обязательно их навестим», — сообщил священник.
Администрация КЦСО поблагодарила волонтеров на странице учреждения ВКонтакте: «Огромное спасибо всем, кто принял участие в организации праздничного мероприятия! Примите нашу искреннюю признательность и благодарность за заботу и внимание. Здоровья вам, неиссякаемой энергии и творческих успехов!»
Подготовила концертную программу и организовала праздник Мария Амосова из добровольческого объединения граждан «Благо».
Отметим, что молодежь уже не в первый раз посещает подопечных социального центра. В прошлом месяце ребята беседовали с пожилыми о вере, а в мае помогли вывезти их помолиться в Никольский храм Архангельска.
(по материалам Архангельской епархии)